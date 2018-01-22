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В барнаульских ЗАГСах началась запись на "гармоничные даты". "Алтайская правда" пишет, что молодые люди все чаще стараются сыграть свадьбу не просто в пятницу или субботу, а при этом еще в "символичную" дату, чтобы свадьбу окутывали "тайный смысл" и "волшебный флер".

В пресс-центре администрации Барнаула отметили, что в текущем году желанным для бракосочетания стало число 18. Таким образом, регистрации браков в текущем году будут проводиться в следующие даты:

18 апреля 2018 года (среда);

18 мая 2018 года (пятница);

18 июля 2018 года (среда);

18 августа 2018 года (суббота);

18 сентября 2018 года (вторник);

18 октября 2018 года (четверг);

18 декабря 2018 года (вторник).

По мнению свадебных экспертов, самым красивым числом текущего года будет вторая среда августа - 08.08.2018. Самое большое количество новых браков ожидается в Индустриальном районе города.

Отмечается, что уже 18 января 18 пар связали себя узами брака. При этом у одной из пар - Константина и Юлии Усольцевых – свидетельство о регистрации заключено под номером 1888. Молодожены видят в этом особый знак и верят, что восьмерки принесут им добро и счастье.