Опубликовано видео столкновения легкового авто и минивэна в Таиланде, при котором погибли две россиянки и был травмирован гражданин Украины. Ролик появился на YouTube.

На кадрах видно, как машина с россиянками врезалась в ехавший по встречной полосе минивэн.

Ранее сообщалось, что две россиянки погибли при лобовом столкновении легкового авто и минивэна в Таиланде. Виновником ДТП стал украинец, сидевший за рулем легковушки. Он получил травмы.