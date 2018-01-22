Опубликовано видео столкновения легкового авто и минивэна в Таиланде, при котором погибли две россиянки и был травмирован гражданин Украины. Ролик появился на YouTube.
На кадрах видно, как машина с россиянками врезалась в ехавший по встречной полосе минивэн.
Ранее сообщалось, что две россиянки погибли при лобовом столкновении легкового авто и минивэна в Таиланде. Виновником ДТП стал украинец, сидевший за рулем легковушки. Он получил травмы.
Комментарии
Спецом врезался хохол, или бухой или вспомнил чего-то братское. Микрик почти стоял, что притормозить или объехать не мог что ли ниссан
Почему он по встречной? В Тае левостороннее двежение. И до этого ему навстречу спокойно проехало авто по левой полосе.