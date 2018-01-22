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Алтайские моржи получили возможность стать чемпионами мира по зимнему плаванию. В Минске с 19 по 21 января текущего года прошли международные соревнования, в которых приняли участие свыше 600 человек из 17 стран мира, пишет "Катунь 24".

По данным канала, заплывы проходили в открытом бассейне на реке Свислочь. Температура воздуха во время состязания составляла всего от -7 до -2 градусов, а температура воды была даже ниже минимально допустимых для проведения соревнований значений — всего +0,1 градуса.

Отмечается, что спортсменам из Барнаула не было равных на длинных и марафонских дистанциях (200 и 450 метров соответственно). Президент Алтайской федерации зимнего плавания "Белые медведи" Александр Зеленецкий завоевал 10 медалей в своей возрастной группе (6 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые). В активе новой барнаульской команды 18 медалей: Василий Тетерин заработал 3 серебра и 3 бронзы, а на счету Олега Чекушкина 2 золотые, 6 серебряных и 4 бронзовые медали. В командных эстафетах к барнаульским спортсменам присоединились ещё одна россиянка и монгольский пловец. В таком международном составе команда завоевала ещё 1 серебро и 1 бронзу.

Канал добавляет, что успешное выступление на состязаниях впервые позволит двум спортсменам из Алтайского края претендовать на победу за звание абсолютного чемпиона мира по зимнему плаванию. Там уроженцам Алтая предстоит сразиться с сильнейшими пловцами из России, США, Германии и других стран. По количеству набранных баллов на всех этапах Кубка мира и Зеленецкий, и Чекушкин достигли лидирующих позиций в своих возрастных группах и находятся в топ-3 претендентов на звание абсолютного чемпиона мира.

Отмечается, что главное соревнование сезона — XI чемпионат мира по зимнему плаванию — пройдет в Таллине в марте текущего года.