Депутат Госдумы от Алтайского края, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Александр Терентьев выясняет причины снижения заработной платы педагогов Солтонского района за последние несколько лет. Подробности сообщили в пресс-службе партии.

В начале декабря 2017 года депутат посетил район, где к нему обратились учителя из нескольких школ. По словам педагогов, их оклады за полную ставку сельского учителя в 18 часов составляют 2,8–3 тысячи рублей.

"Они сообщили, что хотя заработную плату и увеличивают стимулирующими выплатами и надбавками за преподавание в сельской местности, за последние три года их уровень дохода снизился на 30%, и теперь их зарплата стала ниже, чем у обслуживающего персонала школы", — отметил депутат.

Судя по документам, которые предоставили учителя, итоговая заработная плата с учетом стимулирующих выплат, а также работа на полторы ставки для половины педагогов составляет 7,5 тысяч рублей в месяц.

"Это существенно меньше прожиточного минимума, установленного в регионе, и тем более меньше, чем было сказано в майских указах президента, согласно которым к началу 2018 года заработная плата учителей должна быть равна средней по региону, которая составляет около 21 тысячи рублей", — добавил Александр Терентьев.

Депутат направил запросы в уполномоченные органы региона.