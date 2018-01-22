Фото: 333v.ru

Свыше трети парка американских штурмовиков А-10 Thunderbolt II, известных как Warthogs ("Бородавочники"), непригодны для полета из-за износа крыльев. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Popular Mechanics.

Эксперты считают, что самолеты никогда не поднимутся в воздух, если деньги для ремонта не найдут. При этом поддержка исправного состояния штурмовиков не является приоритетной задачей для Военно-воздушных сил (ВВС) США.

А-10 — это реактивный самолет с двумя двигателями, которые установлены у хвоста. За специфический вид воздушное судно прозвали "Бородавочником". Его создали в 1975 году для борьбы с наземной военной техникой. Некоторые эксперты полагают, что его задачей было противодействие советским или российским танковым войскам в случае их вторжения в Европу. Всего было построено 715 таких самолетов.

Сейчас парк Warthogs, который принадлежит ВВС США, насчитывает 280 самолетов. В 2007 году компания Boeing выиграла контракт стоимостью 2 миллиарда долларов на поставку 242 пар крыльев для "Бородавочников" на замену износившихся, но ВВС получили только 171 комплект. При этом эксплуатация "Бородавочников" продолжится как минимум до 2022 года, а затем они будeт заменены на истребители-бомбардировщики Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Тем не менее ВВС не считают обновление крыльев приоритетной задачей, помещая данный проект в категорию "нефинансируемых". Это значит, что военная организация не хочет тратить на ремонт свои деньги, желая, чтобы его оплатил Конгресс. При этом велика вероятность, добавляют СМИ, что выделяемая на оборону часть бюджета Соединенных Штатов будет сокращена, что поставит крест на создании новых комплектов крыльев.