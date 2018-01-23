Фото из открытых источников

23 января значится в историческом календаре как дата высадки первых людей в Антарктиде – это произошло 123 года назад, в 1895-м.

Выйти на берег неизведанного белого континента тогда довелось норвежцам, прибывшим к этой части света на промысловом судне "Антарктик". Командовавшего кораблем капитана Кристансена уговорил пристать к берегу преподаватель естественных наук Карстен Борхгревинк, который позже, в 1898–1900 годах, возглавил большую экспедицию к Антарктиде.

Впрочем, роль России в изучении Антарктики, как известно, тоже очень велика. Так, например, первыми людьми, увидевшими берега одетой в ледяной панцирь Антарктиды, были участники русской кругосветной экспедиции 1819–1821 годов под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Портал Amic.ru в годовщину высадки первых людей на берегах шестого континента предлагает своим читателям подборку фото этой удивительной и неповторимой части света.