Яровая подготовила законопроект о защите детей от призывов к насилию

Депутат Госдумы Ирина Яровая подготовила инициативу, которая направлена на защиту несовершеннолетних от призывов к насилию, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу депутата.

Предлагается дать Роскомнадзору право внесудебной блокировки сайтов, содержащих информацию, побуждающую детей и подростков к совершению противоправных действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетних.

Яровая отметила, что у ряда ведомств были сомнения по поводу необходимости такой нормы. События в Перми, Бурятии и Челябинской области показали необходимость таких изменений, уверена депутат.

Сейчас документ направили в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру, МВД, Минсвязи, Роскомнадзор, Минюст и Минобрнауки.

В российских школах неделей ранее произошли три драки с участием школьников, которые применяли холодное оружие. 15 января два школьника в Перми устроили поножовщину - 15 человек пострадали. 17 января в Челябинской области два школьника подрались с использованием холодного оружия — один получил ранение. 19 января вооруженный топором школьник нанес ранения шести ученикам и учителю.