В Республике Тыва две женщины 52 и 54 лет насмерть замерзли, пытаясь согреться в застрявшем в степи тракторе, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, погибшие с родственником возвращались из деревни на чабанскую стоянку. В пути трактор съехал с дороги и забуксовал, позже закончилось топливо. Водитель отправился за подмогой пешком, однако, когда вернулся, обнаружил замерзших пассажирок. По его словам, женщины распивали спиртное.

Следователи сообщили, что по факту трагедии проводится доследственная проверка. Однако признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Отметим, в республике установились 50-градусные морозы. Жителей Тувы призывают не ездить в дальние дороги. На автотрассах разворачиваются пункты обогрева.