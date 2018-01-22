Председатель комиссии Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина раскритиковала инициативу депутатов, предлагающих уравнять "фактические брачные отношения" с официальным браком, сообщает РИА "Новости".
"Такие инициативы — это вредительство. Нельзя относиться к браку, семье и разводам с такой легкостью. Фактический брак очень неустойчивый, порождает много семейно-правовых споров", — отметила Мизулина.
Сенатор считает ослабление института брака и семьи ударом по общественной и государственной стабильности.
Ранее сенатор Антон Беляков внес законопроект, которым предлагается уравнять сожительство и официальные отношения при ведении общего хозяйства и совместного проживания в течение пяти лет. А при наличии совместных детей срок сокращается до двух лет.
Однако в профильном комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей данную инициативу посчитали неуместной и раскритиковали.
Комментарии
Приоритеты конечно должны быть - официальный брак (без всяких долей...), статусом ниже - брачный контракт (планы на развод) и статус никакой - сожительство. Всё добровольно, единственное - суды должны нормально при форс мажорных ситуациях (дети, кормильцы, болезни ...).