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Мизулина назвала "вредительством" идею уравнять сожительство и брак

, ИА "Амител"
Сенатор считает ослабление института брака и семьи ударом по общественной и государственной стабильности

Фото: youtube.com

Председатель комиссии Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина раскритиковала инициативу депутатов, предлагающих уравнять "фактические брачные отношения" с официальным браком, сообщает  РИА "Новости".

"Такие инициативы — это вредительство. Нельзя относиться к браку, семье и разводам с такой легкостью. Фактический брак очень неустойчивый, порождает много семейно-правовых споров", — отметила Мизулина.

Сенатор считает ослабление института брака и семьи ударом по общественной и государственной стабильности.

Ранее сенатор Антон Беляков внес законопроект, которым предлагается уравнять сожительство и официальные отношения при ведении общего хозяйства и совместного проживания в течение пяти лет. А при наличии совместных детей срок сокращается до двух лет.

Однако в профильном комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей данную инициативу посчитали неуместной и раскритиковали.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Партнёры

Комментарии

23.01.2018 00:28
Doka

Приоритеты конечно должны быть - официальный брак (без всяких долей...), статусом ниже - брачный контракт (планы на развод) и статус никакой - сожительство. Всё добровольно, единственное - суды должны нормально при форс мажорных ситуациях (дети, кормильцы, болезни ...).

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