Председатель комиссии Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина раскритиковала инициативу депутатов, предлагающих уравнять "фактические брачные отношения" с официальным браком, сообщает РИА "Новости".

"Такие инициативы — это вредительство. Нельзя относиться к браку, семье и разводам с такой легкостью. Фактический брак очень неустойчивый, порождает много семейно-правовых споров", — отметила Мизулина.

Сенатор считает ослабление института брака и семьи ударом по общественной и государственной стабильности.

Ранее сенатор Антон Беляков внес законопроект, которым предлагается уравнять сожительство и официальные отношения при ведении общего хозяйства и совместного проживания в течение пяти лет. А при наличии совместных детей срок сокращается до двух лет.

Однако в профильном комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей данную инициативу посчитали неуместной и раскритиковали.