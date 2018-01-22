Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил стратегию безопасности дорожного движения до 2024 года, сообщает РИА "Новости".
"Я утвердил стратегию безопасности дорожного движения. Она рассчитана на семь лет — до 2024 года", — заявил Медведев.
Он добавил, что дорожная ситуация в стране остается сложной в связи с ростом числа автомобилей.
Кроме того, необходимо следить за состоянием улиц, дорог и применением интеллектуальных систем управления дорожным движением, а также совершенствовать механизмы фиксации ДТП.
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