Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти в Крыму 21-летней девушки, которой отказали в госпитализации, сообщает крымское СУ СК РФ.

Отмечается, что 19 января женщина обратилась к медикам и в связи с ухудшением состояния здоровья была доставлена изначально в Луговскую центральную районную больницу, а затем в перинатальный центр. После она скончалась, несмотря на то, что ей проводили там реанимационные мероприятия.

Установлено, что накануне, 18 января, она обращалась за помощью в ГБУЗ "РКБ имени Семашко". Там ей отказали в госпитализации.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.