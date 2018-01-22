Большинство россиян выступают за введение раздельного сбора мусора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Общероссийский народный фронт.

По данным онлайн-опроса 5 тысяч человек, проведенного ОНФ, 88% респондентов высказались за раздельный сбор мусора, 3% поддерживают введение раздельного сбора в течение 5-10 лет, и лишь 2% не готовы к нему ни при каких условиях.

"43% граждан заявили о том, что они готовы к раздельному сбору отходов в том случае, если мусор гарантированно поедет не на свалку, а на переработку", — отметили в пресс-службе ОНФ.

Кроме того, 38% опрошенных поддерживают раздельный сбор отходов без дополнительных условий.

"Есть множество свидетельств того, что мусор, собираемый по категориям (пластик, стекло, металл, бумага и другое) в разные контейнеры, затем просто сгружался в одну машину, там перемешивался и отвозился на полигон. Такие случаи неоднократно нами фиксировались. Этот подход негативно сказывается на всей идее раздельного сбора мусора", — отметил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.