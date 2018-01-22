Большинство россиян выступают за введение раздельного сбора мусора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Общероссийский народный фронт.
По данным онлайн-опроса 5 тысяч человек, проведенного ОНФ, 88% респондентов высказались за раздельный сбор мусора, 3% поддерживают введение раздельного сбора в течение 5-10 лет, и лишь 2% не готовы к нему ни при каких условиях.
"43% граждан заявили о том, что они готовы к раздельному сбору отходов в том случае, если мусор гарантированно поедет не на свалку, а на переработку", — отметили в пресс-службе ОНФ.
Кроме того, 38% опрошенных поддерживают раздельный сбор отходов без дополнительных условий.
"Есть множество свидетельств того, что мусор, собираемый по категориям (пластик, стекло, металл, бумага и другое) в разные контейнеры, затем просто сгружался в одну машину, там перемешивался и отвозился на полигон. Такие случаи неоднократно нами фиксировались. Этот подход негативно сказывается на всей идее раздельного сбора мусора", — отметил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.
Комментарии
Да, 43% граждан заявили о том, что, если мусор гарантированно поедет на переработку... Потому первое - строим заводы по перерабтке, в крайнем варианте - специализированные мусоросжигательные
Запретить выброс мусора в пакетах. Минимальная цена на магазинный пакетик - 10 рублей.
Штраф за выброс мусора за пределами урн и баков и выброс в не тот бак - 2 МРОТ за инцидент
+ 2 МРОТ за каждый килограмм. Так же за расклейку объявлений вне досок объявлений,
выгул собак вне места выгула и т.д.
Контроль за исполнением - за специальной негосударственной структуре, живущей со сбора штрафов.
В структуре полевые агенты, частные судебные приставы с лицензией от государства, юристы и т.д.
Мусорные баки - бумага, пищевые отходы, стекло, пластик, дерево, электроника, металл, ртутьсодержащее, резина, текстиль, масла.
У мусорных баков спец.контролёры, которым предъявляется к выбросу мусор. С зарплатой от 500 руб/час за ответственность и вредность.
Бумага просто сжигается, остальное разбирается и перерабатывается специалистами с зарплатами от 500 р/час.
Всё это входит в услугу по вывозу мусора. Плата за выброс мусора - 200 рублей/ведро.
У мусорных баков спец.контролёры, которым предъявляется к выбросу мусор. С зарплатой от 500 руб/час за ответственность и вредность.
остальное разбирается и перерабатывается специалистами с зарплатами от 500 р/час.
Я смотрю, ты уже себе и всем родственникам работу нашел.
23.01.2018 03:07
Vanadiy2014
Магазинные пакеты свои вообще магазин должен принимать обратно и утилизировать. Они такую накрутку сделали, что хватит.
Не, я не согласна, это дома нужно иметь 4 - 5 ведер сортировать стоять..пластик, стекло, металл, бумага и другое
У мусорных баков спец.контролёры ага а у кого мусоропровод на каждом этаже по контролету
Интересно, почему у Вани на аватарке Морган Фримен, как и в своё время у Боси? Совпадение?
Магазинные пакеты свои вообще магазин должен принимать обратно-
а мусор в чем выкидывать???
Сейчас в России люди генерируют огромное количество мусора. Для сравнения в СССР его было в 37 меньше (на одного человека). Даже по сравнению с загнивающей Америкой мусора у нас в 2.6 раза больше. Через несколько десятков лет территория вокруг крупных городов станет одной большой помойкой.
Пока не научатся этот мусор перерабатывать, не вижу смысла раздельного его сбора. Всё равно на один и тот же полигон всё сваливается, хоть как его разделяй.