Эксперты из Томского госуниверситета совместно с учеными из Германии приступили к разработке инновационного прообраза рентгеновского микроскопа, сообщает "Русская планета".
Прототип устройства должен быть готов уже через два года — в случае успеха аппарат станет первой в мире разработкой такого рода. Прообраз микроскопа поможет в клеточных исследованиях, а также анализе тканей и молекул.
Планируется, что устройство сможет фиксировать не проходящее, а рассеянное излучение. На данный момент применяемые устройства могут обеспечить лишь проходящее излучение, из-за чего информация о тонких объектах получается неточной.
Ученые отмечают, что разработка также поможет в исследовании развития ряда заболеваний.
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