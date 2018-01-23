Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в эфире радио "Комсомольская правда" заявил, что в рамках совершенствования инфраструктуры Дальнего Востока как территории опережающего развития уже через семь лет в регионе появится 115 тысяч рабочих мест.

"Уже в 2018 году в регионе появится 86 предприятий. В целом в рамках реализации стратегии развития у региона появилось свыше восьми тысяч рабочих мест, а к 2025 году их будет 115 тысяч", — пояснил полпред Трутнев.

Привлечь россиян на Дальний Восток помогает и программа "Дальневосточный гектар" — 107 тысяч соотечественников.

По словам Трутнева, уже подали заявки на получение земель в пользование на пять лет. На данный момент зарегистрировано 33 тысячи участков, на очереди еще 8 тысяч участков.