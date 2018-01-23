По данным резюме, размещенных на HeadHunter, в Барнауле возможность переезда в другой регион рассматривают 29% соискателей. В каких сферах работают самые активные кандидаты, выяснили аналитики.

Оказалось, что в сфере "Топ-менеджмент" самые активные соискатели: 56% из них готовы легко сменить место жительства.

Вторую строчку заняла "Добыча сырья", где также каждый второй рассматривает возможность переезда. Немного меньше, 45%, таких соискателей в "Инсталляции". Замыкают пятерку лидеров по мобильности сферы "Строительство" (42%) и "Производство" (42%).

"Почему сибиряки достаточно активно готовы переезжать? Конечно, не последняя причина тут — суровый климат нашего региона, поэтому южные направления пользуются традиционным спросом. Кроме этого, не секрет, что в больших городах, как Москва и Санкт-Петербург, проще найти работу многим профессионалам", — отмечает руководитель пресс-службы компании HeadHunter по СФО Елана Таращук.

О чем говорит это исследование? "О том, что представители многих сфер становятся все мобильнее. Например, доля таких кандидатов в "Производстве" увеличивается с каждым годом. Ту же ситуацию мы наблюдаем в "Науке, образовании". А вот начинающие специалисты, как оказалось, не спешат к самостоятельной жизни подальше от родных и близких: только 17% кандидатов отметили, что готовы переезжать. И это вопреки бытующему мнению, что именно эта категория соискателей самая мобильная", — рассказала Таращук.