Глава Генштаба ВС Великобритании генерал Ник Картер, выступая в Королевском институте вооруженных сил, заявил, что для противостояния России западным странам необходимо изучить ее слабые стороны и помнить, что Россия уважает силу, пишет RT.
По его словам, необходимо признать, что "Россия уважает силу и сильных": "Нам необходимо определить слабые стороны России и после этого действовать асимметрично".
Также Картер отметил, что Западу необходимо создать прочные институты в соседних с Россией государствах.
По его мнению, это важно сделать для того, чтобы они "обрели уверенность" и "выдерживали давление".
Картер подчеркнул необходимость повысить энергонезависимость стран Запада и сохранить антироссийские санкции: "Необходимо также защитить наш жизненно важный потенциал — здесь важно киберпространство. Следует выявить наши собственные уязвимости к российскому влиянию и дезинформации, после чего решительно действовать против этого".
Британский генерал заявил, что Запад должен "продемонстрировать решительность".
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