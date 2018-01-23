Более 80% богатств находится в руках 1% населения Земли

Более 80% мирового богатства, произведенного в 2017 году, досталось 1% населения Земли. С соответствующим докладом выступила международная благотворительная и гуманитарная организация Oxfam, сообщает РИА "Новости".
В исследовании, опирающемся на данные банка Credit Suisse, говорится, что 3,7 миллиарда человек вообще не получили дохода от роста мировой экономики.
При этом с 2010 года доходы 1% населения планеты, владеющего 80% богатств, росли в среднем на 13 процентов в год. Пик роста поступлений пришелся на май 2016 года — март 2017 года.
"Мы эксплуатируем людей, которые производят нашу одежду, которые собирают наши сотовые телефоны и выращивают пищу, которую мы едим, чтобы гарантировать постоянный запас дешёвых продуктов, а также увеличить прибыль компаний и их богатых инвесторов", — заявил исполнительный директор Oxfam Винни Бьянима.
Также он отметил, что рост числа миллиардеров является не признаком процветания, а провалом экономической системы.
Кроме того, Oxfam представила результаты опроса, проведенного в Индии, Нигерии, США, Великобритании, Мексике, ЮАР, Испании, Марокко, Нидерландах и Дании среди 70 тысяч человек. По данным организации, 2/3 опрошенных заявили о необходимости срочно решать проблему растущего неравенства и роста разрыва между богатыми и бедными.
Комментарии
А имена по-настоящему богатых и влиятельных людей никто никогда не назовет.
Бедные беднеют, а богатые богатеют. Таков итог правления либерал-капиталистов, которые начали приходить к власти в конце 70х. Первой была Татчер в Британии, потом Рейган в США, и пошло-поехало. А до этого был социально-ориентированный капитализм, который обанкротился, когда началось деиндустриализация Запада и падение доходов государства, в пользу тогда Японии, а сейчас Китая и прочих азиатских стран. То же самое началось и в России в 90х, с приходом либерал-капиталистов в Кремль. А закончится все плохо - Запад или сгниет и будет захаван Китаем, или беднота поднимется и бабахнет, как в 17 году.
Интересная статистика
и самое большое расслоение- в России из-за специально проводимой политики на расслоение общества