Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его слова о неформальных контактах лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко трактовали неверно, сообщает РИА Новости.

"Я не говорил о непубличных встречах Путина и Порошенко. Это абсолютно неверная трактовка моих слов. Речь шла о рабочем графике президента, весьма напряженном в целом, который изобилует мероприятиями, не выносящимися в публичную плоскость", — пояснил Песков.

Ранее сообщалось, что Песков в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о непубличных встречах Владимира Путина с Петром Порошенко.