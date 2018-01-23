Президент России Владимир Путин изменил устав внутренней службы Вооруженных сил страны. Теперь если строй солдатского подразделения получит благодарность от командира, то обязан отвечать: "Служим России". А если благодарность получил один солдат, то он должен ответить: "Служу России".
Текст этого указа, подписанного главой государства, опубликован на официальном интернет‐портале правовой информации. Также в документе сказано, что если командир поздравляет находящееся в строю подразделение, военные отвечают протяжным троекратным "Ура".
Отметим, ранее солдаты должны были отвечать в подобных ситуациях "Служу Российской Федерации".
Комментарии
Других проблем в стране нет
очередной нытик отписался
Теперь заживем..... Давно пора...
Не, ну нормально раньше было, и как то складнее выговаривалось:
Служу Советскому Союзу!