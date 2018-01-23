Губернатор Алтайского края Александр Карлин в понедельник, 22 января, подписал постановление о введении режима повышенной готовности для всех органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это связано с аномальными холодами, которые установились в регионе, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Отметим, что режим повышенной готовности введен с 22 января и будет действовать до 2 февраля.

"Главам муниципальных районов и городских округов региона рекомендовано привести в готовность к реагированию на возможные нештатные ситуации органы управления и силы муниципальных звеньев Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; организовать доведение информации до населения о порядке действий в условиях аномально низких температур", — сказано в сообщении ведомства.

Жителям Алтайского края напоминают, что в нештатных ситуациях необходимо звонить по телефонам:

вопросы тепло- и водоснабжения: 8-800-350-14-05;

вопросы газификации: 8-800-350-11-50.

дежурный Алтайавтодора: (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

дежурный Управления федеральных автомобильных дорог "Алтай": (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

В Министерстве образования и науки Алтайского края также работают две горячие линии:

по вопросу обеспечения необходимого температурного режима в образовательных организациях: 8(3852) 29-44-07, 29-86-74 с 09.00 до 17.00 в будни;

по вопросу обучения детей в дни с неблагоприятными погодными условиями звоните по телефону: 8 (3852) 29-86-21.

Напомним, с воскресенья, 21 января, в Алтайском крае установились аномально низкие температуры. Ночью столбики термометров опускаются до -40 градусов.