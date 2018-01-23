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Суд определил под стражу 70-летнего жителя села Амур в Горном Алтае, обвиняемого в убийстве своего односельчанина, сообщили в республиканском управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, 18 января 59-летний мужчина у себя дома употреблял алкоголь с 70-летним местным жителем.

В ходе застолья мужчины поссорились, и гость, взяв топор, нанес оппоненту около 10 ударов по голове.

"От полученных телесных повреждений хозяин дома скончался на месте происшествия через непродолжительное время. После совершенного преступления пенсионер лег спать, а утром, проснувшись, сообщил о случившемся в правоохранительные органы", — добавляют в СКР.

В данный момент обвиняемый арестован.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, расследование продолжается.