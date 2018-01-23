Трое россиян вошли в ежегодный список самых перспективных людей Европы до 30 лет по версии журнала Forbes, пишет РИА "Новости".

Как правило, в этот список входят самые перспективные в Европе бизнесмены и изобретатели, стартаперы и ученые, спортсмены и деятели искусства, журналисты и т.д. Всем этим людям еще не исполнилось 30 лет. В каждой из десяти категорий представлено по 30 участников.

Что касается граждан России, то в этом году в список вошли три человека. Любопытно, что у всех у них бизнес находится за пределами РФ.

Итак, в список вошли: финансист Денис Федоряев — один из основателей компании Blazar Capital, которая помогает предпринимателям запускать новый бизнес, 28-летняя Гульназ Хусаинова, которая открыла в Дании компанию Easysize (в 2014 году этот стартап вошел в число семи самых интересных молодых российских компаний, основанных женщинами, по версии российского Forbes Woman), а также Татьяна Кожевникова. Двадцативосьмилетняя россиянка основала в центре британской столицы магазин по пошиву мужских костюмов на заказ Artefact London.