Фото: presumeardell.blogspot.ru
Губернатор Александр Карлин в своем блоге высказался о развитии Краевого дворца молодежи, который он посещал на прошлой неделе.
Напомним, 17 января глава региона выдвинул идею создания в КДМ молодежного пространства в стиле лофт, который предполагает авангардный характер интерьера с урбанистическим минимализмом.
Продолжая эту тему на страницах своего блога, губернатор подчеркнул: "Молодежная политика находится в центре внимания краевой власти".
По мнению Александра Карлина, сегодня на площадке КДМ делается далеко не все, чего ожидает молодежь.
"И я понимаю целевую аудиторию КДМ, современных молодых людей, которые предпочитают "тусоваться" в KFC и на фудкортах торгово-развлекательных центров, чем идти в свой Дворец, который создан и функционирует для них (и — что немаловажно — финансируется из краевого бюджета). Здание, в котором располагается КДМ, имеет все возможности для организации современного молодежного пространства, позволяющего вместить до полутысячи человек. Там хорошая акустика, много воздуха — огромное поле деятельности для создания музыкальных, визуальных, анимационных спецэффектов", — подчеркивает глава региона.
Губернатор полагает, что в КДМ вполне можно приглашать молодых режиссеров. Здесь же, по его словам, можно создать площадки под любимые молодыми людьми настольные игры — "Манчкин", "Берсерк", "Колонизаторы".
Здесь же, уверен Карлин, можно обустроить комнаты для квестов.
"Молодая часть нашего общества с удовольствием придет во Дворец — при условии, если там станет "кульно". И будет участвовать в "зачетных" проектах. И "вовлекаться в реализацию молодежной политики". А главное — каждый из реализуемых в стенах Дворца проектов должен отличаться способностью к тиражированию в десятках и сотнях городских и сельских территорий края, в сельских клубах, Домах культуры, библиотеках и спортивных комплексах", — добавил он.
Резюмируя, губернатор заверил, что во дворце молодежи будет проведен ремонт. Вопрос глава региона обещал держать на личном контроле.
Комментарии
Совсем (((
Опасаюсь я личного контроля Карлина. РАПШа уже сколько лет под контролем на пл. Октября? И что, и где?
Хайпует
кульно? да уж
Какой у нас губернатор няшный и кавайный
А что же он молодежь не спросил, а нужно ли им это?
Статус Краевого Дворца Молодёжи предполагает организационную, методическую, учебную и техническую помощь молодёжным объединениям в городах и районах края. Иначе это просто обычный Молодёжный Центр.
Нам нужны пивас и спайсы!!!
Ни че вы не понимаете !!!
Исчё как панимаим!
Молодая часть нашего общества
с удовольствием придет во Дворец.
при условии, если там станет "кульно"
и будет участвовать в "зачетных" проектах.
Раут!
ни разу и нигде не слышал "кульно"
23.01.2018 13:12
- гость -
ни разу и нигде не слышал "кульно"
лет 10-12 назад было.
30 лет назад наше телевидение,а за ним и некоторые чиновники. вместо того чтобы поднимать культурный уровень населения решили опуститься до уровня подворотен под предлогом " быть ближе к людям". Теперь по ТВ юмор ниже пояса, шоу по перетряхиванию грязного белья, а дикторы и некоторые чиновники щеголяют различными сленгами. А почему не сразу на фене с переходом на мат? И где человек должен слышать грамотную речь? Противно.
а дикторы и некоторые чиновники щеголяют различными сленгами. А почему не сразу на фене с переходом на мат? И где человек должен слышать грамотную речь? Противно.
А вы пресс-конференции послушайте одного из несменяемых кандидатов. Или вы против "мочения в сортире"?
Засоряет русский могучий
Щяс А.У.Е. в тренде, не отставай, прокурор!
"Кульно" от англ. Cool-хорошо, классно.
А как же:
Кульный трак Вити Арахиса и леди Нади