Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, глава комиссии по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина резко раскритиковала идею приравнять сожительство к официальному браку. Об этом пишет РИА "Новости".
"Нельзя относиться к браку, семье и разводам с такой легкостью. Фактический брак очень неустойчивый, порождает много семейно-правовых споров. Такие инициативы — это вредительство. Если мы хотим нанести вред России, то давайте примем такой закон", — сказала она.
Также Мизулина подчеркнула, что настоящие патриоты никогда не поддержат такую инициативу. Зампредседателя напомнила, что в СССР уже была подобная практика, когда было узаконено сожительство.
"Число разводов выросло катастрофически. На десять браков приходилось девять разводов. 92% семей разваливались", — отметила она.
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