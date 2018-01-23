Полицейские назначили проверку по факту попытки кражи 180 тысяч рублей у жителя Бурлинского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что рано утром 21 января на телефон пенсионера из села Орехово позвонил мужчина и представился якобы его сыном. Звонивший сказал, что он попал в серьезное ДТП, и чтобы избежать ответственности, нужно срочно перечислить 180 тысяч рублей.
Пенсионер прервал разговор и позвонил своему сыну, который рассказал, что у него все в порядке и в аварию он не попадал.
Однако пожилой мужчина сообщил об этом в полицию.
Комментарии
Хм.. У меня тоже пытались выманить деньги мошенники, я позвонила в полицию. Приехали недовольные полицейские, взяли расписку, что у меня нет никаких претензий, так как не хотели проводить никаких проверок. Дала расписку, уехали.
Позвонили насчет блокировки карты,просили данные,послал на ТРИ буквы отстали