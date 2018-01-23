Фото: "ВКонтакте"
Барнаульский пожарный Андрей Бестужев выложил на своей странице в социальной сети видео тушения пожара в доме купца Морозова на площади Свободы, который произошел 21 января.
Видео пожарный сопроводил очень эмоциональным текстом, где рассказал о том, как он отправился тушить пожар в исторической части города.
"Минус давит сильный. Люди включают обогреватели, топят печки усиленно((( И горят. Горят дома, бани, магазины. Вот и мы встряли в этот раз. Вызов поступил в районе 12 часов. Парни уехали. А я остался дежурным по части в соответствии с графиком внутреннего наряда. И когда в эфире прозвучал повышенный ранг пожара, я просто выл от злости. Они там, я тут. Ситуацию вырулил начальник части. При повышенных рангах пожара вызывается руководство подразделений. Начальник прибыл, переоделся, и мы погнали на служебном "жигуле" спасать город от геенны огненной", — написал Андрей Бестужев.
В дальнейшем спасатель описывает свои ощущения во время тушения здания. В частности, он говорит, что совершенно ничего не видел. Пожар на Ползунова тушили с 12 дня до 9 утра без перерыва.
"Минус давил так, что перехватывало воду в насосах автомобилей, замерзали мосты КамАЗов, руки обжигало даже через перчатки о холодный металл. Мы справились.
Я горжусь этими людьми. Своими коллегами — пожарными, водителями, офицерами СПТ... Для меня огромная честь работать с вами плечом к плечу", — добавил пожарный.
Добавим, здание входило в список архитектурных памятников Барнаула. Оно было построено в 1913 году и являлось конторой торгового дома "А.Г. Морозов с сыновьями". Причиной пожара стало замыкание проводки.
Губернатор Алтайского края Александр Карлин потребовал предоставить ему дальнейший план судьбы исторического здания.
Комментарии
Давайте дадим Бестужеву орден!!!!
Давайте территорию отдадим Селфу !!! Ну а кому еще, кто вхож куда надо?
зачем он такой музон врубил?
за пару хороших фраз и пару хороших фотографий!
вода превращается в лед
металл лопается
руки примерзают к холодному рулю
и только китайские видеокамеры безотказно выполняют свою работу!
23.01.2018 10:07
- гость - Бестужев и его коллеги МОЛОДЦЫ. При случае конечно надо представлять этих парней к наградам, как положено ...Он просто ,как мог донес до всех нас масштаб проблемы , а нам решать гореть или не гореть. А Бестужев может успеть приехать, а может не успеть .
Не острите!!!
23.01.2018 10:22
- гость - Никаких острот, пробки знаете ли и человеческий фактор. А в таких делах минуты решают все.
Справились? От дома одно пепелище осталось. И без них бы точно такой же результат был, только бы сгорело оно быстрее.
хорошо горел
23.01.2018 10:32
- гость -
Справились? От дома одно пепелище осталось. И без них бы точно такой же результат был, только бы сгорело оно быстрее
Ну еще бы все здания между Ползунова, Льва Толстова и Ленинским сгорели
23.01.2018 10:41
гость
Ну еще бы все здания между Ползунова, Льва Толстова и Ленинским сгорели
Там сбербанк. И наркодиспансер
А между дела по информации источника, знакомого с ситуацией, утром сегодняшнего дня огонь снова возгорался на том месте
23.01.2018 10:32
- гость - Вы шутите ? В таких случаях речь идет не о спасении конкретного источника возгорания. Речь идет о спасении жизни людей и соседних строений (квартир). А эту избушку спасти не возможно было разве что если пожарную машину с расчетом держать рядом в шаговой доступности.
Надо укреплять эмоциональную сферу
Надоели комментаторы, которые видят в любом пожаре интерес каких то застройщиков..Ну не больные люди? Или умственно отсталые..
А противногаз он в Жигуль зачем одевал?
12:26 Время покажет,умственно неотсталый))))
Судя по кадрам, разборкой не занимались, лили по дыму, стволы специально перекрывали полностью, чтобы перехватило?
23.01.2018 12:35
- гость -
Судя по кадрам, разборкой не занимались, лили по дыму, стволы специально перекрывали полностью, чтобы перехватило?
Намекаете, что профессионалов в 45 лет повыгоняли, в целях экономии зарплат, набрали пацанов? Какой провокационный пост. А я, по глупости, его усилил
Анекдот про пожарного помните?
Это ж их работа, за которую они получают совсем немаленькую зарплату (а за серьезные пожары еще и доплата), не нравится - в учителя или врачи, ну или в бизнес.
А г. Бестужеву надо бы к психиатру обратиться - "я просто выл от злости", так ведь и кусаться начнет. И ведь нашел время на видео снимать - или это его работа? Тушили до полного выгорания - технология XXI века.
Россия - страна контрастов.
23.01.2018 14:18,
я тоже это прочитал, но спецом язвить не стал, чтобы он не обиделся и не ушел в съемку видео. а кто будет тушить пожары?
Жуть какая. Очень страшно
Пусть парень снимает, молодец. Только публикует пусть после совета с руководством, чтобы не вылазили косяки, типа перекрывания стволов на морозе. А то найдутся знатоки. наязвят
А пена у наших пожарников есть? Или только вода?
23.01.2018 15:19
- гость -
Пена есть, но поскольку пенообразователь потом вручную заливать, ей пользуются только в крайнем случае. И как смачивателем не пользуются по той же причине.
А пена у наших пожарников есть
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кто есть пожарники?
пожарники это вчерашние школьники
23.01.2018 15:59
- гость -
Они сейчас МЧС-ники. Раньше были пожарные.
23.01.2018 15:52
- гость -
"Пена есть, но поскольку пенообразователь потом вручную заливать, ей пользуются только в крайнем случае"
Дом сгорел дотла, бывает ли ещё более крайний случай?