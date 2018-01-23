Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего рубцовчанина, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что летом 2015 года на озере Горькое-Перешеечное вблизи базы отдыха обвиняемый, взяв катер YAMAHA у своего отца, катал 12-летнюю девочку на надувном буксируемом баллоне. При этом прав на управление у него не было.
Во время катания надувной баллон опрокинулся вместе с подростком. В результате девочка получила перелом плечевой кости, что причинило ей тяжкий вред здоровью.
Ранее с владельца катера суд взыскал 250 тысяч рублей.
Комментарии
кости хрупкие, надо больше кальция
2015 год... Похоже денег мало дали, показалось родителям, захотелось ещё.