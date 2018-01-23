В Алтайском крае продолжают властвовать сильные морозы. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится в регионе до конца этой недели.
Ну а жители края тем временем делятся в интернете фотографиями, как они чувствуют себя в холод.
☀️ Swans on a winter lake in Siberia 💫 ____________________ Меня спрашивают: как решились ехать в такой мороз, что делать в Сибири, когда все в снегу? Очень просто: это все тяга к приключениям и самым красивым местам нашей планеты 😇 А на Алтай зимой стоит приехать хотя бы ради умиротворенного созерцания лебединого оазиса и космически нетронутых пейзажей!🐦 💧Грациозные лебеди-крикуны, всю округу заливающие своими песнями. 💧Чистая, прозрачная незамерзающая даже в -40 вода. 💧Первые лебеди появились в этих местах в 1967 году — тогда было всего 15 птиц, сейчас же, благодаря заботливым местным людям и организации заказника, прилетают около 400-450 лебедей и с каждым годом их становится все больше. 💧Люди верят до сих пор: где живут и зимуют птицы — там добрый народ, у которого всегда будет любовь и счастье. 💙 📍Хотите знать, где зимуют лебеди? Сохраняйте: Алтайский край, Советский район, село Урожайное, озеро Светлое. Вход на мостки стоит 50 рублей, также на месте можно купить специальное зерно для кормления. ________________________ #nastasia_okhra_travel #swansongs #whiteswan #nature
Россию накрыли аномальные морозы.😨😨😨 у нас на Алтае температура опускается до -40, но это ещё цветочки😂 в Красноярском крае, где живут мои братья и сестренка, термометр показывает аж -50 и ниже 😱😱😱 как вообще там жить можно?! P.S. а какая у вас погода? ••• #россия #алтайскийкрай #белокуриха #алтай #курортбелокуриха #аномалия #морозы #холод #зима #снег #деревья #зимнийлес #температура #градусник #термометр #жить #модель #топмодель #winter #cold #snow #belokuriha #life #followme #topmodel #topminimodel
Всем доброго утра!😻 Я уже проснулась и бегом заняла свой пост.... Эт я проверяю, всё ли в порядке с братьями нашими пернатыми. Не волнуйтесь, при съемке ни одна птица не пострадала!😽😸 Кстати, Ма говорила, однажды, когда я была совсем маленькой, ну годик примерно, то к нам в окно залетел воробей(лето, Ма жарко, все окна нараспашку....) А я....я его съела!😿🙀 Невкусный! Па ругался долго, а я же не знала... Я маленькая была.... Зато любовь к окнам у меня на всю жизнь😻❤ Пишите в комментарии ваши вопросы и прочее, а я буду Вам всем отвечать. Мне же скучно, Ма ушла на работу, Па тоже... А я одна..❤ P.S. перед уходом Ма сказала, что сегодня на улице -37, одевайтесь теплее, я забочусь о Вас) #сиам#сиамбарнаул#инстаграм#барнаул#алтайскийкрай#инстакот#инстакошка#подоконник#холодно#рубцовск#заринск#новоалтайск#алейск#кот#коты#кошки#сиамскаякошка#Моня#Моника
Комментарии
на последнем фото слева с усами - это женщина чтоли?
скорее гомосяо