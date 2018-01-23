Фото: hyser.com.ua
Главный специалист комитета администрации Заринского района Алтайского края по образованию и делам молодежи предстанет перед судом по обвинению в халатности, повлекшей смерть новорожденного ребенка.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, женщине инкриминируют часть 2 статьи 293 УК РФ — халатность, то есть неисполнение и ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Согласно версии правоохранителей, жительница Заринского района в 2016 году ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию своего новорожденного сына.
В частности, она держала ребенка в антисанитарных условиях, кормила заменителем сухого молока, неадаптированным для грудных детей. Все это негативно отражалось на здоровье мальчика. В итоге 11 сентября 2016 года малыш умер.
Смерть младенца наступила в результате заболевания печени, возникшего из-за нарушения питания.
"В ходе расследования факта смерти ребенка были установлены данные, свидетельствующие о небрежном отношении к выполнению сотрудницей комитета администрации Заринского района по образованию и делам молодежи своих должностных обязанностей по принятию безотлагательных мер, направленных на защиту прав и интересов малолетнего", — подчеркивают в СКР.
В ведомстве указывают на то, что чиновница знала о нахождении ребенка в опасных для его жизни и здоровья условиях. При этом она не провела надлежащую работу по своевременной постановке данной семьи на учет и не организовала индивидуальную профилактическую работу.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Что касается матери ребенка, то ранее ее приговорили к полутора годам лишения свободы, признав виновной в причинении смерти по неосторожности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Комментарии
Своего ребенка довела, охренеть. Специалист по делам молодежи
не своего...
она не приняла мер для предотвращения случившегося, внимательно читайте новость!
Просмотрела до чего родная мать довела своего ребёнка.
Нашли козу отпущения((((
23.01.2018 11:02
наталка
ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию своего новорожденного сына.
Слова "своего" (!) сына
Не очень пойму, правда, как жизнь ее сына связана с исполнением ее должностных обязанностей. Она обязана растить сына, даже если была дояркой или вообще не работала. При чем здесь ненадлежащее исполнение должностным лицом?
пипец тупые. русским языком написано отдельно про чиновницу, отдельно про мать.
Слова "своего" (!) сына - вы в контексте-то прочитайте. в этой связке хоть слово про чиновницу есть? нет.
поражаюсь тупости. еще и спорят
23.01.2018 11:37
- гость -
А все понял, извините за тупость, ненадлежаще обязанности исполняли обе, и мать, и чиновница. Но судят только чиновницу. Она не заставила мать выполнять обязанности по отношению к своему ребенку. Наверное, думала, ну свой же ребенок, сама придет, если что. Однозначно, виновата, должна была забрать ребенка у матери, раз она такая мать. Может чиновница мало получала?
Блин, опять с постом поторопился, мать то уже осудили, теперь чиновницу судят. Может так и до отца дойдут?
чиновники по опеке получают 10-12 т.р., один человек на район, за всеми должен следить
10-12 тыр для района приличные деньги, большинство вообще не имеют работы, а небольшая часть населения работает за зарплату гораздо меньше МРОТа на более тяжелых производствах. И да, чиновница обязана была выполнять свою работу, а не высиживать "блатное" место.