Рост продаж фруктовых вин (на 81%) произошел в прошлом году на территории России, пишет "Интерфакс".
Этой продукции было реализовано 11,3 млн декалитров против 6,2 млн декалитров в 2016 году. В целом винодельческой продукции было продано 107,5 млн декалитров против 105,1 млн декалитров в 2016 году (рост на 2,3%). Это связано со снижением платежеспособности населения.
Также упали продажи коньяка на 1,1%, до 10,2 млн декалитров. Кроме этого, реже начали покупать ликеро-водочные изделия и виноградные вина.
А вот водку в прошлом году стали покупать в России чаще. Розничные продажи этого алкоголя в 2017 году в соответствии с декларациями выросли на 2,4%, с 70,5 млн декалитров до 72,2 млн декалитров.
Комментарии
Зато продажи сахара и дрожжей пошли вверх, открылось много магазинов по продаже аппаратов по производству более высококачественного и дешевого продукта
Все логично!!! Про водку: народ стал покупать аппараты и эксперементировать, плюс нелегальной казашки через границу стали больше пропускать. В деревнях с ней проблем нет, как и с таджикскими-киргизскими сигаретами.
А нормальное натуральное шампанское, в первую очередь заменили более дешевые винные напитки, которые производятся из яблочного вина с добавлением всяких химических армотизаторов для запаха и вкуса, и искуствено загазированных - типа Санто Стефано и прочей фигни. Дешево, сердито, приятно пахнет и пьется - сладенькое же!!! Взрослая газировка! А то что химия там - никому это неинтересно!
Увы и ах!!! Культуры потребления напитков у нас нет!!!
Лучше иметь культуру непотребления
-Помилуйте, королева-прохрипел он.
-Разве я позволил бы себе налить даме водки?
-Это чистый спирт!
Бухловары Алтайского края обьединяйтесь