Ростуризм составил черный список отелей, которые завышают стоимость проживания для туристов на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом пишет ТАСС.
Как рассказал изданию глава Ростуризма РФ Олег Сафонов, в этот список вошла 41 гостиница. Эти гостиницы расположены в Волгоградской, Самарской, Калининградской, Ростовской областях, Краснодарском крае и Москве.
Специалисты отметили, что в некоторых отелях цены на проживание были завышены на 260%.
Сафонов пообещал опубликовать список в ближайшее время, кроме того, его уже направили в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор.
Комментарии
Отели и так кое как выживают, конечно они не упустят возможность заработать
Отели в "сезон" поднимают ценник. ОУУУУЖЖАААС!!! Ростуризм этого не знал? ))