Осужденные за жестокое обращение с животными Алена Савченко и Алина Орлова отправлены из СИЗО в Хабаровске, где они находились во время следствия и суда, в колонию в Иркутской области. Об этом пишет РИА "Новости".
Издание уточняет, что в Хабаровском крае нет женских колоний для впервые попавших в места лишения свободы, поэтому наказание отбывать они будут в другом регионе.
Местные СМИ сообщают, что девушек отправили в колонию в Иркутской области. Третий осужденный – Виктор Смышляев – пока находится в СИЗО.
Напомним, "хабаровские живодерки" были осуждены летом прошлого года. Их признали виновными в жестоком обращении с животными и разбое. Суд установил, что их жертвами стали 15 животных и птиц. В ходе расследования дела вскрылись и другие преступления, за которые участникам также назначено наказание.
Комментарии
Их надо убить. Издеваться над беззащитными могут только нелюди.