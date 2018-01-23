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Славгород столкнулся с очередной проблемой во время прохождения отопительного сезона — 23 января вышел из строя котел №2 на котельной №10.
Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, во вторник в экстренное ведомство поступили данные о неисправности котла. Известно, что здесь произошел порыв подводящего трубопровода.
В итоге это привело к снижению температуры теплоносителя на котельной № 10.
"Котельная работает на двух котлах №1 и №3. Угрозы размораживания системы теплоснабжения города нет", — добавляют в МЧС.
В данный момент ремонт подводящего трубопровода котла №2 завершен. До полудня планируется произвести пуско-наладочные работы и восстановить нормативный температурный режим.
Между тем напомним, что по состоянию на 10:00 23 января в Славгороде температура воздуха на улице составляла -34 градуса. В Алтайском крае из-за аномальных холодов действует штормовое предупреждение.
Комментарии
Восстановить нормативный температурный режим?????
Там до норматива ещё далеко!
Стихия не жалеет даже такую новую инфраструктуру, как в Славгороде!