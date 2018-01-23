По итогам 11 месяцев 2017 года застройщики Барнаула реализовали свыше 3400 квартир по долевому участию. При этом специалисты "Интро Аналитики" отмечают, что в городе вырос спрос на трёхкомнатные квартиры.
Дольщики Барнаула стали чаще покупать просторные квартиры. В течение 2017 года продажи "долёвок" в Барнауле планомерно росли. С января по ноябрь в городе было реализовано свыше 3400 объектов по договорам долевого участия. С учётом этой тенденции годовые продажи застройщиков могут составить порядка 3750 квартир. Большинство дольщиков Барнаула отдают предпочтение малогабаритным квартирам, но спрос на более просторные планировки в течение 2017 года вырос.
В начале прошлого года доля трёхкомнатных квартир на рынке не превышала 10%, но уже в ноябре каждая третья сделка по ДДУ в Барнауле — это приобретение "трeшки". Повышение спроса на просторные квартиры связано с появлением более доступной ипотеки на первичном рынке.
"Вероятно, в прошлом году на рынке Барнаула началась реализация отложенного спроса. Потребители, которым нужно просторное жильё, вернулись на рынок после снижения стоимости ипотечных кредитов. По данным АИЖК, в 2017 году средневзвешенная ставка по ипотеке на первичном рынке снизилась примерно на 2 процентных пункта – на практике это означает сокращение ежемесячного платежа на 15-20%, что для многих российских дольщиков является существенной суммой", — пояснил директор по развитию "Интро Технологии Рус" Тимур Зайнуллин.
Застройщики Барнаула оказались не полностью готовы к таким изменениям на рынке. По данным "Интро Аналитики", структура предложения отвечает спросу лишь в сегменте однокомнатных квартир: почти четверть строящихся "однушек" в Барнауле имеет проектную площадь от 35 до 40 кв. метров. Но просторных "трёшек" спроектировано немного: на долю квартир метражом от 75 до 80 кв. м приходится всего 10% запасов у застройщиков. Однако поводов для серьёзного беспокойства потребителей жилья пока нет.
Тимур Зайнуллин отметил, что застройщики могут скорректировать ситуацию: "На этапе строительства возможно изменить проект – например, нередко объединяют две однокомнатные квартиры в трёхкомнатную с внесением поправок в проектную декларацию. Главное – вовремя отследить тенденции спроса, ведь на более поздних этапах "перепланировка" будет стоить дороже для компании и, соответственно, для конечного покупателя".
Содействовать в оптимизации предложения на рынке долевого строительства могут не только представители бизнеса, но и надзорные органы. В декабре 2017 года Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края приняло к рассмотрению проект по внедрению системы "Интро Аналитика" в своём ведомстве, что может помочь властям более оперативно отслеживать изменения на локальном рынке долевого строительства.
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Система "Интро Аналитика" осуществляет мониторинг и анализ рынка долевого строительства в 20 крупнейших городах России на основе официальных данных Росреестра. В базу мониторинга по Барнаулу входит более 70 строящихся жилых объектов. Список формируется по официальным реестрам Кадастровой палаты и данным из партнёрской сети.
Комментарии
не нравятся новые квартиры, огромные коридоры и маленькие комнатки
Множится и богатеет лох Алтайский