Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Небо над зимним Барнаулом, переживающим экстремальные холода, 23 января озарило радужными цветами.
Нечастое явление природы, которое именуется гало, запечатлела фотокорреспондент портала Amic.ru.
Отметим, что в классическом смысле радуги в зимнее время не бывает. Различие между радугой и гало заключается в том, что в зимнее время солнечные лучи преломляются не в капельках воды (как при обычной радуге), а в ледяных кристаллах.
Для появления эффекта гало необходимо три условия: высокая влажность воздуха, яркое солнце и сильный мороз.
Очень часто "зимняя радуга" говорит о скором похолодании. Если отталкиваться от прогноза синоптиков, то в Барнауле и Алтайском крае, и без того переживающих аномально морозный период, во второй половине рабочей недели действительно станет еще холоднее.
В ночные и утренние часы местами по региону столбики термометров опустятся до -48 градусов.
Комментарии
Амик,угомонитесь уже! Хватит нагнетать!По 25 раз в день одно и то же....
Забыли что в Сибири живете, хоть и юго-западной.
У нас в Ребрихи тоже было видно такую радугу.
Очень хороший знак. В христианстве Богородица всегда является в виде радуги
Какие экстремальные холода? О чем вы пишите вообще? Достало уже нытье про аномальные морозы, которые, по факту, таковыми не являются. Крещенские морозы под -40 для Сибири - это НОРМА, а не аномалия и конец света
вы сами такой бред придумали?
23.01.2018 11:18
- гость -
Амик,угомонитесь уже! Хватит нагнетать!..
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Чо, Тятя волнуется?
Мы живем на широте Стамбула, для нас такие морозы - АНОМАЛЬНА!
У нас не должна температура опускаться ниже +10.
Жертва ЕГЭ а не +10.... температура зависит не только от широты..... учи географию....