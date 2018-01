Портал Amic.ru продолжает подготовку к предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны на 12 стадионах. Мы регулярно будем рассказывать вам о городах, которые на целый месяц превратятся в столицы футбольного мира. Сегодня мы расскажем о самом дальнем городе турнира — Калининграде.

Чем известен город

Располагается в месте впадения реки Преголи в Калининградский залив. Самый западный областной центр страны. После Второй мировой войны северная часть немецкой провинции Восточная Пруссия вместе с Кёнигсбергом стала частью территории Советского Союза.

Сегодняшний Калининград — крупный машиностроительный и металлургический центр, в городе также развита легкая, полиграфическая промышленность, рыбный промысел. Население Калининграда составляет 437,456 тыс. человек. Площадь города — 215,7 кв. км.



Калининград оказался самым проблемным участником российской заявки на проведение мирового кубка ФИФА 2018. Местные власти постоянно жаловались на недостаток средств и регулярно меняли планы, стараясь сэкономить. В результате запланированная вместимость стадиона была сокращена на 10 тысяч болельщиков.

Подготовка города не ограничивается строительством стадиона. К чемпионату мира – 2018 будут отремонтированы дороги, отреставрированы фасады домов, обновлен транспортный парк и даже построен аэропорт.

Как туда добраться

Если у вас есть паспорт болельщика, во время чемпионата мира вы можете путешествовать между городами ЧМ совершенно бесплатно. Правда, по железной дороге. Калининград — самый трудный для посещения город чемпионата для российских болельщиков. Для иностранных — наоборот, добираться до него быстрее.

Международный аэропорт Калининграда называется Храброво, так же как и поселок, в котором расположена воздушная гавань. Через терминал ежегодно проходит 1,5 млн пассажиров, к чемпионату мира по футболу планируется увеличить пропускную способность до 5 миллионов человек в год. Для зрителей соревнований в городах проведения матчей также будет обеспечен бесплатный проезд к спортивным аренам на общественном транспорте. Чтобы воспользоваться этим транспортом, достаточно будет иметь только билет на матч и FAN ID. Из калининградского аэропорта летают как российские, так и зарубежные авиакомпании. Основные направления: Москва, Санкт-Петербург, регулярные и сезонные рейсы на европейские и российские курорты.

Какие матчи пройдут

Калининград, как и Саранск и Екатеринбург, примет только матчи группового этапа чемпионата мира. По итогам жеребьёвки на новом стадионе на острове Октябрьском пройдут встречи сборных Нигерии и Хорватии 16 июня, Сербии и Швейцарии – 22 июня, Испании и Марокко – 25 июня, Англии и Бельгии – 28 июня.

Стадион

Новый стадион для проведения ЧМ-2018, рассчитанный на 35 000 зрителей, возведен на острове Октябрьском, расположенном в самом центре Калининграда. Проведение в городе матчей чемпионата мира послужило стимулом для местных властей заняться облагораживанием острова, который на протяжении многих веков пустовал и не использовался для застройки. После завершения чемпионата мира стадион станет домом для местного футбольного клуба – ФК "Балтика".

Где остановиться

Калининград стал лидером роста цен на проживание в гостиницах в период ЧМ-2018. Например, стоимость апартаментов увеличилась почти в пять раз. К самому турниру цены будут катастрофически высокими. Тем не менее вот несколько отелей и хостелов, которые находятся в Калининграде.

На центральной площади города расположен отель Radisson Kaliningrad на 178 номеров различных типов – от семейных номеров до люкс-апартаментов. На территории гостиницы находится ресторан, лобби-бар, фитнес-центр. Средняя стоимость проживания колеблется в пределах 4755-13635 рублей за сутки. Всего в 2 км от центра города находится четырехзвездочная гостиница Oberteich Luxe Hotel, расположенная на берегу Верхнего озера.

Средняя суточная цена за номер с завтраком составляет 4469-5443 рубля. На набережной реки Преголи находится четырехзвездочный отель Hotel Kaiserhof на 117 номеров всех категорий. Сутки проживания обойдутся в 3609-10026 рублей. В историческом центре города находится трехзвездочный отель "Ибис Калининград центр" на 167 номеров. В непосредственной близости находятся известные достопримечательности – Кафедральный собор, квартал Рыбная Деревня и выставочный центр "Балтик-Экспо". Данный вариант является более бюджетным, средняя цена за сутки проживания варьируется в пределах 2865-3667 рублей.

Для бюджетного варианта также можно выбрать хостел. Их на территории Калининграда более 20. Хостел "Амалиенау", расположенный в 2,9 км от центра, предлагает своим постояльцам несколько вариантов расселения – от койко-места в девятиместном номере до апартаментов с удобствами. Всем жильцам доступны бесплатный Wi-Fi и паркинг. Стоимость проживания за сутки составит 390-2399 рублей. На площади Калинина находится хостел Oh my Kant. Проживание в хостеле обойдется в 450-1300 рублей. Недалеко от парка "Юность" находится недорогой хостел In Like с общей ванной на этаже. Посетителям предлагают проживание в двенадцати-, восьми- и шестиместных общих номерах, а также двухместных апартаментах. Проживание обойдется в 390-990 рублей за сутки.

Где располагается фан-зона

Фан-зона располагается на месте, где ранее стоял ТЦ "Старая башня". Ее примерные размеры – 420 на 70 метров. В торце со стороны Дворца бракосочетаний разместятся сцена и экран. В свободное от игр время у Дома Советов будут проходить концерты и развлекательные мероприятия, куда планируется приглашать не только местные творческие коллективы.



Что посмотреть

Верхнее озеро – одно из главных мест отдыха жителей Калининграда. Здесь можно увидеть кого угодно.

Музей мирового океана – гордость Калининграда. Это единственный музей подобного рода в России. Среди экспонатов, на которых можно побывать – советские научно-исследовательские корабли "Витязь" и "Виктор Пацаев" и подводная лодка Б-413.

Куршская коса – единственный объект в Калининградской области, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это ландшафтный парк, расположенный на узкой полоске песка – от 400 метров и почти до 4 километров.

Барк "Крузенштерн" был построен в Германии и перешел Советскому Союзу после войны. Сейчас на нем ходят в море местные курсанты.

Главный символ Калининграда – Кафедральный собор. Когда-то рядом с ним все было застроено жилыми домами, но теперь на острове Канта Парк скульптур.

Парк "Юность"

Парк "Юность", расположенный в одном из самых живописных районов Калининграда, – прекрасное место для семейного отдыха. Территория парка была масштабно реконструирована в 2004-2008 годах. В "Юности" появились многочисленные аттракционы, зеркальный лабиринт, удивительный "Дом вверх дном".

"Ботанический сад"

Кёнигсбергское городское садоводство, на территории которого расположен ботанический сад, было основано в 1904 году профессором Паулем Кэбером, который стал его первым директором.

Янтарь

Калининград известен янтарем. В Калининградской области 90% запасов этого полудрагоценного камня, а в поселке Янтарный расположен единственный в России янтарный комбинат.

Где пообедать

В Калининграде большое количество мест общественного питания, где вы можете попробовать разнообразную кухню. Подробный список ресторанов и другую полезную информацию можно узнать на сайте "Визит-Калининград".