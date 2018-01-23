Начальник Главного управления МВД по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров проведет 23 января "прямую линию".
"Жители и гости Алтайского края в формате телефонного общения смогут задать руководителю Главного управления вопросы, которые касаются компетенции органов внутренних дел и работы различных подразделений полиции в Алтайском крае, а также в сфере антикоррупционного законодательства", — сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Чтобы задать вопросы Олегу Торубарову, необходимо в период с 17:00 до 19:00 позвонить по телефону 8 (385-2) 393-173.
Вместе с начальником ГУ МВД в "прямой линии" примут участие руководители подразделений следствия, дознания, ГИБДД, по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных, тыла, пенсионного обеспечения и иных служб.
Комментарии
Это все фикция!!!
На неудобные вопросы ни кто отвечать не будет. Да и задать их не дадут.
Попробуйте спросить почему при регистрации авто номер двигателя сверяют и отказывают если не совпадает с ПТС ( хотя двигатель давно уже запчасть)
Автомобили с заменой кузова и двигателя вообще отказываются регистрировать только в нашем крае кстати. Какие такие заведения с игровыми аппаратами действуют на (Малахова-Петрова, Попова-Юрина) и почему рядом иногда дежурят отряды ППС.
Почему говорят, что экипажи будут работать в местах концентрации ДТП, а они только за пешеходов стоят ловят, там где ДТП сроду не было... Но вопросы будут типа: а будет ли новая форма? А где нужно учиться, чтоб стать полицейским и т.д.
А если вопрос из периферии,то ответ один -разобраться на местах.А ведь звонят то обычно уже после "разборки на местах"
Это так же как "прямая линия" с путиным, заготовленные вопросы, скользкие ответы, галочку себе поставит, пообщался с народом, вот такая вертикаль власти
учитывая кол-во участников, надо бы сократить время звонков , с 2 часов до 30 минут. Неужели Олег Торубаров, считает, что работе все ОТЛИЧНО?