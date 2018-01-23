Фото: пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю
Заключённые алтайской колонии приняли участие в соревнованиях по кёрлингу, сообщила пресс-служба управления ФСИН по Алтайскому краю.
Весь инвентарь для игры заключённые изготовили сами. Камни-биты выполнили из дерева, а для лучшего скольжения их дно покрыли лаком и тщательно отшлифовали. Соревнования прошли на ледовой площадке в колонии №10, её размер в четыре раза меньше профессиональной, но разметка была выполнена по всем правилам. На кубок претендовали 14 команд.
Отмечается, что поддержать свои команды пришли более 150 болельщиков. По решению судейской коллегии, в которую вошли представители воспитательного отдела и несколько осуждённых, ранее профессионально занимавшихся спортом, команда состояла из четырех игроков, а периоды были сокращены с десяти до трёх. В финал выходили три команды, набравшие наибольшее количество игровых баллов. В результате победителями стали спортсмены восьмого отряда.
Соревнования прошли за несколько недель до старта Олимпиады в Южной Корее. Для ИК-10 кёрлинг – самый молодой вид спорта, практикующийся в колонии. Первые в истории учреждения соревнования прошли в январе прошлого года. Они были организованы по инициативе воспитательного отдела учреждения, при поддержке руководства УФСИН. Соревнования по кёрлингу в ИК-10 наряду с хоккеем, лыжным и конькобежным спортом вошли в программу ежегодной зимней спартакиады.
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