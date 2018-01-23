Барнаульский автовокзал отменил 92 рейса утром 23 января. Вместе с тем за два предыдущих дня (воскресенье и понедельник) было отменено еще 211 рейсов. Причиной стали аномальные морозы, установившиеся в Алтайском крае с конца прошлой недели.
Автовокзал рекомендует пассажирам перед планированием поездки уточнять по телефону справочной службы (61-79-79) информацию о состоянии рейса.
Между тем сегодня, 23 января, перевозчики отменили несколько междугородних рейсов автобусов из Новосибирска в Алтайский край и Республику Алтай. В частности, отменены дневной и вечерний рейсы Новосибирск — Чемал. Кроме того, снят дневной рейс в Рубцовск. Вчера новосибирские перевозчики также из-за сильных морозов отменили рейсы в Горный Алтай и Барнаул.
По данным Гидрометцентра, 23 и 24 января в Алтайском крае и Республике Алтай сохранится аномально холодная погода. Температура будет около -35 градусов, местами будут сильные морозы и похолодает до -40 градусов.
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