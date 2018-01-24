День российского студенчества пройдет в АлтГТУ

По случаю праздника в Алтайском техническом университете 25 января пройдут специальные мероприятия.
В этот день студентов приглашают принять участие в Божественной литургии, которая состоится в 8.30 в Никольской церкви (пр. Ленина, 36).
С 10.30 участники Крестного хода пройдут до часовни Святой Татианы (АлтГТУ), где состоится молебен, студенты смогут окропить свои зачётки.
Продолжится праздник в манеже АлтГТУ (пр. Комсомольский, 69а) в 11.00 межвузовским конкурсом "Угощение от Татьяны". Участницы конкурса – Татьяны – принесут свои заранее приготовленные кулинарные творения. На красиво накрытых столах мастерицы представят торты, блинчики с разными начинками, профитроли, рулеты, печенье и многое другое.
И.о. ректора Алтайского государственного технического университета Андрей Марков угостит всех пришедших на праздник сбитнем "Ползуновский", который приготовят по рецептуре, созданной студентами института биотехнологии, пищевой и химической инженерии.
Команды студентов, школьников и представителей молодежных общественных организаций региональных вузов и ссузов примут участие в народных забавах и конкурсах. Организаторы приготовили для всех вкусные призы.
Организаторы мероприятий – Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, Алтайская Митрополия, Барнаульская епархия русской Православной Церкви московского Патриарха, Барнаульская духовная семинария и Алтайский краевой штаб студенческих отрядов.
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