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Новости

Единые требования к охране школ хотят ввести в России

, ИА "Амител"
Такое решение принято после происшествий, произошедших в российских школах на прошлой неделе

Фото: misanec.ru

Частные охранные предприятия, специализирующиеся только на охране школ, могут в скором времени появиться в России. Об этом пишет газета "Известия"

Также есть информация о том, что в России хотят разработать национальный стандарт обеспечения безопасности образовательных организаций, а профессиональный стандарт школьного охранника может стать обязательным. 

Как рассказал зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, сейчас также идет обсуждение возможности создания специальной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере охраны социально значимых объектов, в том числе школ. К участию пригласят представителей всех заинтересованных ведомств: Росгвардии, ФСБ, МЧС и МВД, а также охранное сообщество. 

Напомним, о том, что нужно усилить охрану в российских школах, заговорили после инцидентов, произошедших на прошлой неделе в школах Бурятии, Перми и Челябинской области.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

23.01.2018 13:14
- гость -

так и думал, что это сделано для распила бабла

0  0
23.01.2018 13:14
Vanadiy2014

Безопасность - это комплексный вопрос, сама по себе охрана совершенно бесполезна. На писк металлические рамок перестанут реагировать уже через неделю, как не реагируют на авто и ж/д вокзалах. Подозрительные чужаки в тёмных очках и так не шастают по школам. Банальный пропускной режим с вахтёром 6 разряда не защитит от школьника, желающего порезать других школьников. Работа должна идти не охранниками, а психологами и ПДН, учителя должны им маячить, плохих детей переводить в школы с плохими детьми и с повешенной охраной для безопасности детей хороших.

0  0
23.01.2018 13:28
- гость -

поддержу ванадия. рассказывала как-то дочь. они тогда в третьем классе учились. одноклассник во время субботника поймал голубя и , несмотря на слезы девченок, замучал его до смерти. И ни классный руководитель, ни школьный психолог почему-то не забили тревогу и не сочли нужным провести беседу с мальчиком, с его родителями, выявить причину жестокости. А ведь он потом с голубей на кошек перейдет, а там и до людей недалеко .

1  0
23.01.2018 13:33
- гость -

Я тоже согласен с Ванадием!

1  0
23.01.2018 13:48
гость

Я тоже согласен с Ванадием, с небольшим уточнением в части «учителя должны». Если мы хотим сделать хороший ремонт, мы нанимаем хороших профессионалов. Но они высоко оплачиваются. А если мы будем искать по бросовым ценам, то и придут бросовые спецы. Сейчас хороший профессионал Оксана Пушкина, вот она все сделает высокопрофессионально, потому что она высоко оплачивается. А низкооплачиваемые спецы сделают все низкопробно

1  0
23.01.2018 13:50
- гость -

Ванадий прав, психологи да, согласен, даже психологическая служба, 1-4 кл один психолог, для 9-10 кл другой психолог, только в одночасье они не появятся, будут как обычно всё грузить факультативно на учителей

1  0
23.01.2018 13:55
- гость -

К каждому ученику автоматчика не приставишь. Психолог и ПДН хорошо, но кроме этого нужно развернуть воспитание детей от эгоцентризма назад к уважению старших,в частности учителей и родителей, с переносом акцентов с прав на обязанности. Нужно ужесточить дисциплину. и , швыряйте в меня камнями, ввести жесточайшую цензуру в интернете.И не мешало бы возродить какие-то аналоги октябрятского и пионерского движения.

0  0
23.01.2018 13:55
гость

плохих детей переводить в школы с плохими детьми и с повешенной охраной для безопасности детей хороших.
-------------------
При Сов.власти так и было(без охраны, правда). Существовали коррекционные школы и классы, где учились дети с ЗПР и другими отклонениями. Но сейчас их отменили. Решили, что все дети должны учиться вместе, мол "плохие" будут брать пример с хороших и подтягиваться. Но происходит наоборот. Так, что нет закона у учителей куда - то переводить "плохих" детей и сажать их под охрану.

1  0
23.01.2018 13:59
- гость -

одно могу сказать : в четверг внеплановое Род Собрание и 10000000% будут говорить что бы родители скидывались на пост охраны, охранника, турникет и прочее

0  0
23.01.2018 14:00
гость

Нужно, чтобы ученики уважали учителей. А уважать они будут только если профессия учитель будет престижной. Все остальное без толку

0  0
23.01.2018 14:07
- гость -

Голосуйте за меня!! (В.В.расПутин)

0  0
23.01.2018 14:10
- гость -

да сроду никто не голосует а фигли толку

0  0
23.01.2018 14:12
гость

23.01.2018 14:00
гость
Кого уважают современные дети? Профессия банкира престижна? Но это не значит, что они его не ограбят и не убьют.

0  0
23.01.2018 14:14
гость

Нет, только за меня!!! (А.А.нанАльный)

0  0
23.01.2018 14:18
гость

23.01.2018 14:12
гость
Кого уважают современные дети? Профессия банкира престижна? Но это не значит, что они его не ограбят и не убьют.

Это значит! Ему втащить в 100 раз сложней, и любой малолетний отморозок знает, что его могут опустить уже на подходе к престижному авто. Поэтому любой отморозок уважает банкира больше учителя, потому что уважает силу. Возможно больше ненавидит, но и больше уважает. А возможно и ненавидит не больше, потому что учителя ему втирают про жизнь, а сами лохи

0  0
23.01.2018 14:20
- гость -

Замечу, что все это себя оправдывает.

0  0
23.01.2018 14:21
Vanadiy2014

Уважение для детей - это из области фантастики. Ими должен руководить страх.
Отношения между школой и родителями учеников должны быть построены по подобию отношений между ВУЗом и студентом. Страх отчисления из школы должен быть реальным.
Прогулы, хулиганство, проявление неуважения к учителю должно перестать быть крутым в глазах школоты. Это должно стать гарантией отчисления после условного количества предупреждений и разговоров с родителями.
Плохие дети, таким образом, сами покидают школы, не мешают учиться и учить другим, не представляют потенциальной опасности.

0  0
23.01.2018 14:22
гость

потому что уважает силу
---------
Не уважает он силу, а боится. Так и пишите, что надо усилить охрану и ужесточить законы, а всё остальное бла, бла..

0  0
23.01.2018 14:23
гость

23.01.2018 14:21
Vanadiy2014

Вот теперь согласен почти без оговорок. С маленьким уточнением, бояться должен, но и уважать не лишнее

1  0
23.01.2018 14:25
гость

23.01.2018 14:22
гость
надо усилить охрану и ужесточить законы

Вообще все наоборот, читайте посты 14:21 Vanadiy2014 и 14:23 гость

0  0
23.01.2018 14:26
:)


23.01.2018 13:14
Vanadiy2014

"...плохих детей переводить в школы с плохими детьми и с повешенной охраной для безопасности детей хороших..."
_________________________

Да что там, сразу переселять семьи с "плохими" детьми в специально отведённые резервации с повышенной охраной для безопасности хороших детей и родителей (ведь у "плохих" детей и родители, конечно же, "плохие", ввести комендантский час во избежание правонарушений. Лишать родителей-плохишей избирательных прав, трудоустраивать на тяжёлую, непрестижную работу (решим проблему нехватки кадров)...

Почему некоторые с мазохистской настойчивостью ищут на свою задницу крепкий хозяйский кнут? Не понимаю...

0  0
23.01.2018 14:27
гость


Плюсану Vanadiy2014. Особенно пост 14:21. В проблеме разбирается. Мне даже показалось не хуже Оксаны Пушкиной, а она высокооплачиваемый профессионал

1  0
23.01.2018 14:28
:)


23.01.2018 14:21
Vanadiy2014

Уважение для детей - это из области фантастики. Ими должен руководить страх...
________
Да ты больной на голову, Ванадий!

0  0
23.01.2018 14:30
гость

23.01.2018 14:26

Вам бы сразу Майдан и Госпереворот. Да, Ванадий в 13:14 слегка перегнул, но не до крайностей, во всем нужна золотая середина и эволюция, потому что революции чреваты проблемами

0  0
23.01.2018 14:32
- гость -

Почему некоторые с мазохистской настойчивостью ищут на свою задницу крепкий хозяйский кнут? Не понимаю...


как раз вот вашу позицию сложно понять. есть проблема, её нужно решать, а вы предлагаете оставить всё как есть. видимо у вас дети в школе не учатся. зачем тогда писать ахинею?

1  0
23.01.2018 14:33
гость

23.01.2018 14:28

А ты Страус гость. Ты сунул голову в песок, а зад выставил, в надежде, что рядом с твоим задом стоят хорошие дети. Братан, вынь голову, пока не поздно. Студент боится и уважает препода, поэтому он будет учится, иначе будет посылать . А подросток тем более

1  0
23.01.2018 14:34
- гость -

а кто такая так часто поминаемая здесь оксана пушкина? телеведущая?

0  0
23.01.2018 14:36
гость

Реально слышала разговор по телефону в автобусе. Ребенок звонит мамаше и рассказывает о какой - то неприятности в школе. Мамаша, не стесняясь орёт на весь автобус "ты, дочечка не слушай эту дуру - классную, я ей вечером позвоню, мозги - то вправлю". О каком уважении может идти речь?

0  0
23.01.2018 14:36
гость

Реально слышала разговор по телефону в автобусе. Ребенок звонит мамаше и рассказывает о какой - то неприятности в школе. Мамаша, не стесняясь орёт на весь автобус "ты, дочечка не слушай эту дуру - классную, я ей вечером позвоню, мозги - то вправлю". О каком уважении может идти речь?

1  0
23.01.2018 14:37
гость

23.01.2018 14:34
- гость -

Да вы что, это чиновница, которая получает больше полмиллиона каждый месяц из нашего бюджета. Стыдно не знать

0  0
23.01.2018 14:39
- гость -

а в какой отрасли чиновница?

0  0
23.01.2018 14:40
- гость -

Википедия по запросу "Оксана Пушкина" выдает только телеведущую

0  0
23.01.2018 14:41
гость

23.01.2018 14:36
гость
ты, дочечка не слушай эту дуру - классную, я ей вечером позвоню, мозги - то вправлю

Пример хороший, но вполне допускаю, что классная реально дура. Была бы не дура, устроилась бы по более престижной профессии. Ушла бы в бизнес. Но там дурам не место, дуры могут быть в школе. Так что родительница могла быть и права

0  0
23.01.2018 14:42
- гость -

23.01.2018 14:32
- гость -
...видимо у вас дети в школе не учатся...
__________
Учатся. Сын учится.
И я бы не хотел, чтобы он учился в помещении каморного типа. Кому нравится - велком в частные школы.

23.01.2018 14:33
гость

...Братан, вынь голову, пока не поздно. Студент боится и уважает препода, поэтому он будет учится, иначе будет посылать .
__________________
Твои братаны в овраге лошадь доедают,
Если ты боишься препода - значит ты баклан и в данном учебном заведении тебе делать нечего.

0  0
23.01.2018 14:42
гость

23.01.2018 14:40
- гость -
Википедия по запросу "Оксана Пушкина" выдает только телеведущую

Депутат Государственной Думы, уполномоченный по правам ребёнка

0  0
23.01.2018 14:45
- гость -

23.01.2018 14:42
гость
а про полмиллиона в месяц где написано?

0  0
23.01.2018 14:45
гость

23.01.2018 14:41
гость
С таким воспитанием у ребенка всегда все будут дураки - и преподаватели в ВУЗе, и начальник на работе, и продавцы в магазине, и муж(жена) и т.д. Жизнь будет очень тяжелая.

1  0
23.01.2018 14:46
гость

23.01.2018 14:42
- гость -

ты первый по фене ботать начал, про больных на голову. А препода ты сцал, как последний фраер, а сейчас пальцы гнешь. Или папа тебе обучение оплачивал, ты и там пальцы гнул. И сейчас ты кипишь держишь, потому что за бабки дела решаешь. Никто вас отморозков бесплатно учить не будет

1  0
23.01.2018 14:47
ТВ

А разве модератор не должен банить посты с тюремным сленгом и оскорблениями?

0  0
23.01.2018 14:47
гость

23.01.2018 14:45
- гость -

Где то в законе о зарплатах депутатов ГосДумы

0  0
23.01.2018 14:49
гость

23.01.2018 14:45
- гость -

Можно погуглить, типа, в соответствии с Федеральным бюджетом на 2017 год, принятым депутатами Госдумы, зарплата народных избранников выросла до 800 тысяч рублей

0  0
23.01.2018 14:50
- гость -

где-то)))). То есть вы уже несколько дней по-поводу и без склоняете одно и тоже имя. А по сути ничего кроме "где-то, что-то, когда-то" сказать не можете. Почему именно Оксана Пушкина вам на язык попала?

0  0
23.01.2018 14:50
- гость -


23.01.2018 14:46
гость



... ты первый по фене ботать начал...
________
И он с плачем побежал к своей мамочке.

0  0
23.01.2018 14:51
гость

23.01.2018 14:50
- гость -

Я же сказал, соответствии с Федеральным бюджетом на 2017 год, принятым депутатами Госдумы, зарплата народных избранников выросла до 800 тысяч рублей, чего проще найти?

0  0
23.01.2018 14:53
:)

Обучался я самостоятельно. И бесплатно.
И в школе, и в вузе. Ещё и работал.
Никто возле меня с дрыном не стоял.

0  0
23.01.2018 14:53
- гость -

23.01.2018 14:51
гость
У всех избранников выросла? Или только у Оксаны Пушкиной?

1  0
23.01.2018 14:54
гость

23.01.2018 14:46
гость

О, а какие претензии у модератора к слову чамор?

0  0
23.01.2018 15:00
гость

23.01.2018 14:53

Ну тебя хорошо родители воспитали. Но есть такое понятие, трудный подросток. С ним кто будет работать? Оксана Пушкина? Или учителя? Да клал он на учителей, которые по жизни лохи. Он уважает бицепс, ствол и бабки. Там физрук еще более-менее уважаемый человек. Про него даже фильм есть. Но он другому учит. А историк там ботаник. А русский язык и литера - классная телка. Вот, что такое трудный подросток. Не будут уважать учителей, скоро наступят проблемы. Они уже начались

0  0
23.01.2018 15:03
гость

23.01.2018 14:53
- гость -

У всех, но именно она профи по правам ребёнка

0  0
23.01.2018 15:04
Vanadiy2014

Да что там, сразу переселять семьи с "плохими" детьми в специально отведённые резервации с повышенной охраной для безопасности хороших детей и родителей (ведь у "плохих" детей и родители, конечно же, "плохие", ввести комендантский час во избежание правонарушений. Лишать родителей-плохишей избирательных прав, трудоустраивать на тяжёлую, непрестижную работу (решим проблему нехватки кадров)...

Смайлик , у вас крайне глупые идеи, вы выглядите изгоем.

0  0
23.01.2018 15:07
- гость -

23.01.2018 15:00
гость
Да всегда были трудные подростки. И 10 лет назад и 20 и и 30. Я школу закончила 20 лет назад. У нас такие детки встречались в школе... оторви и брось. Один прям на уроках накуривался. Второй без подзатыльника разговор не начинал. И учителей они ни во что не ставили, даже физрука не уважали. Кстати , один после школы лет 15 по тюрьмам провел, а в прошлом году умер от туберкулеза. А второй к 10 классу вдруг за ум взялся. В ВУЗ поступил. Сейчас руководящую должность занимает

0  0
23.01.2018 15:08
- гость -

23.01.2018 15:04
Vanadiy2014
У вас мудрые идеи. Причем свой взгляд на очень многие жизненные аспекты. Не думали в президенты податься? Или хотя бы в депутаты

0  0
23.01.2018 15:09
гость

23.01.2018 14:41
гость
Для вас, видимо. дураки и учителя, и воспитатели, и продавцы, и уборщицы, и дворники, и рабочие, и водители ОТ, ... А вы сам то чего достигли с таким менталитетом? Ларьком овощным заведуете или трусами торгуете - это есть ваш бизнес? Постоянно читаю про людей бизнеса нашего края - С.Корипанова("Гален", управляющего сетью аптек "Губернский лекарь"(фамилию, к сожалению не помню), да тех же А.Ракшина и "Новэкса" Никто из них и никогда не позволили себе кого - то оскорбить или назвать дураками, что выбрали "не ту" профессию, очень интеллигентные, добрые люди - вот это бизнес и это развитие и воспитание. А вы что? Тупость не проходимая.

0  0
23.01.2018 15:11
гость

23.01.2018 15:07
- гость -

20 лет назад в школе еще были учителя, которые пришли в нее 50 лет назад, когда зарплата учителя и милиционера не сильно отличалась. Они работали с трудными подростками, с кем-то справлялись, с кем-то участковый инспектор по делам несовершеннолетних помогал. Сейчас другие учителя. некоторые пришли, потому что им попасть в более высокооплачиваемую профессию трудней

0  0
23.01.2018 15:12
Vanadiy2014

У вас мудрые идеи. Причем свой взгляд на очень многие жизненные аспекты. Не думали в президенты податься? Или хотя бы в депутаты

Благодарю. Я рад, что мои взгляды находят поддержку в массах. Но, к сожалению, они противоречат извращённому пониманию демократии и прав человека. Так что путь в депутаты и президенты мне закрыт.

0  0
23.01.2018 15:26
:)


23.01.2018 15:12
Vanadiy2014
...путь в депутаты и президенты мне закрыт.
_______________
Бось, так а с долларом-то что? Когда рухнет в тартарары?
А то массы-то, поди, всю валюту слили и сидят с рублями в лапках, ждут...

0  0
23.01.2018 15:27
Vanadiy2014

Смайлик, ты не на С.Поляне живёшь случайно?

0  0
23.01.2018 15:41
:)

Неслучайно я там не живу.

0  0
23.01.2018 15:47
гость

23.01.2018 15:09
гость

Это не я сказал, что среди учителей есть непрофессионалы, а Оксана Пушкина про пермских учителей. Я только допустил, что в чем то она права. А я учитель, только ушел, чтобы получать в 3 раза больше. Я их не оскорбляю, очень уважаю, сам был среди них. И хочу, чтобы им больше платили, тогда они будут держатся за работу и профессия учитель станет престижней, их уважать будут больше. Что плохого в этом?

0  0
23.01.2018 16:33
- гость -

рас учитель перестал учить а стал чтецом лекций то и дети перестали учиться а попросту время теряют в школе

0  0
23.01.2018 16:40
- гость -

"При Сов.власти так и было(без охраны, правда). Существовали коррекционные школы и классы, где учились дети с ЗПР и другими отклонениями. Но сейчас их отменили. Решили, что все дети должны учиться вместе, мол "плохие" будут брать пример с хороших и подтягиваться. Но происходит наоборот. Так, что нет закона у учителей куда - то переводить "плохих" детей и сажать их под охрану."

ЗПР и отморозки - разные категории граждан. Зачастую на людей бросаются не дети с ЗПР и отклонениями, а те кто ничем не занят, целыми днями в интернете монстров убивают и во всяких соцсетях в тупых группах сидят

0  0
23.01.2018 16:41
гость

23.01.2018 16:33
- гость -
Видимо, и вы зря время потеряли в школе, "рас" пишете не грамотно.

0  0
23.01.2018 16:45
Гость

А кто же охрану будет оплачивать...мы и так ежегодно платим за охрану+турникет...это ж сколько мы будем платить ..итак 400 руб за год сдаем...

0  0
23.01.2018 16:59
гость

Пока социально-экономическая модель общества не изменится,пока не вернутся в школу нормы морали,понятие хорошо и плохо,пока остаётся чудовищное расслоение народа,пока,наконец,у нас не будет нищих учителей,-никакая охрана школы не спасёт.

0  0
23.01.2018 18:14
:)


23.01.2018 16:59
гость
...пока не вернутся в школу нормы морали...
__________
А куда они делись?
Они там есть, только для вас неприемлемы. У людоедов - одна мораль, у пуритан - другая. У гопников "на раёне" - третья.
Так вы о каких нормах?

0  0
23.01.2018 18:35
- гость -

Ванадий, так почему у тебя босина аватарка и когда крякнет доллар?

0  0
23.01.2018 19:11
Пионер

И Ванадию такую школу в соседнем дворе сделать. С коррекционными. И ванадий к своим поближе будет. Только он мог предложить объеденить толпу хулиганов вместе, без общей цели.

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