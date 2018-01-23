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Мужчину из села Левинка в Чойском районе Республики Алтай подозревают в умышленном причинении вреда здоровью 34-летней сожительнице.
Как сообщили в МВД по региону, от одного из медработников в полицию поступили данные о госпитализации женщины с ножевыми ранениями. Правоохранители выехали по адресу, откуда в больницу была доставлена потерпевшая.
В доме полицейские обнаружили ее 46-летнего сожителя. В данный момент установлено, что во время совместного распития алкоголя между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора. В этот момент сожитель схватил кухонный нож и несколько раз ударил им потерпевшую в область плеча и грудной клетки.
Затем, опасаясь за жизнь женщины, он вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Во время разбирательства сельчанин признался в содеянном. По данному факту проводится проверка.
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