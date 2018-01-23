Ученые из Копенгагенского университета провели исследование и выяснили, что чрезмерное употребление сахара негативно влияет на кровеносную систему и может приводить к нарушению работы внутренних органов. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на издание The Copenhagen Post.
Как сообщает источник, в исследовании приняли участие мужчины. Каждый день в течение 14 дней они употребляли по 225 граммов сахара. В начале и в конце эксперимента медики замеряли у добровольцев уровень кровоснабжения ног.
Оказалось, что в конце исследования у добровольцев на 17% снизилось поступление крови в конечности. При этом диетологи уверены, что от недостаточного притока крови также страдают важные внутренние органы, в том числе мозг и сердце.
Комментарии
Каждый день по стакану сахара?! Ну ещё бы!
А вообще, ученые из Копенгагенского университета слышали что-нибудь когда-нибудь о сахарном диабете? Судя по их "исследованию", нет.
23.01.2018 15:23
- гость -
Каждый день по стакану сахара?! Ну ещё бы!
Это 2 л кока-колы