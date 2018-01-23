Самая пожилая актриса Голливуда Конни Сойер скончалась в Америке на 106-м году жизни. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на издание Deadline.
Как сообщается, актриса умерла во вторник, 23 января, в собственном доме, который находится в Калифорнии. Причина смерти не уточняется.
Конни Сойер была самой пожилой работающей актрисой Голливуда. Она работала до прошлого года. Актриса за свою жизнь снялась в более чем 140 фильмах и сериалах, в том числе "Тупой и еще тупее", "Ананасовый экспресс" и "Когда Гарри встретил Салли".
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