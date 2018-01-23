Фото: ryazan-v.ru
Жительница Камня-на-Оби пострадала при взрыве котла отопления, произошедшем в доме на улице Алтайской в ночь с 22 на 23 января, сообщают "Каменские известия".
Известно, что женщина проживает в доме вместе с тремя детьми. Ребятишки, к счастью, не пострадали.
По словам начальника восьмого отряда ФПС Александра Жаркова, по предварительной информации, ЧП произошло по причине нарушения технического режима эксплуатации печи.
Уточняется, что в связи с сильным морозом перемерз трубопровод, подходящий к расширительному баку, система отопления стала замкнутой, и из-за перегрева повысилось давление в котле. В результате образовался пар, произошла разгерметизация котла и взрыв.
В итоге горячий пар вырвался в помещение кухни, где находилась хозяйка жилища. С термическим ожогом женщину доставили в центральную районную больницу.
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