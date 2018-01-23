Управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края обратилось в правоохранительные органы и готовит обращение в суд, чтобы заставить нового собственника исторического здания в старой части Барнаула на Мамонтова, 242 сохранить объект. Эта информация содержится в ответе на обращение регионального отделения ОНФ в ведомство (имеется в распоряжении Amic.ru).

"Общее состояние объекта оценивается как неудовлетворительное (аварийное) (...) Стоимость восстановительных работ ориентировочно может превысить 500 тысяч рублей", — сообщили в управлении.

Управление обратилось в правоохранительные органы и готовит обращение в суд о понуждении собственника исполнять обязательства по сохранению объекта культурного наследия. Возможно, в отношении собственника будет возбуждено уголовное дело.

Здание на Мамонтова, 242 было построено в 1914 году. Сегодня этот памятник промышленной архитектуры города находится в заброшенном состоянии. Там разбиты окна, разрушаются некоторые несущие конструкции, нижний этаж затапливает, ограждение частично разрушено или демонтировано, вынесено почти все, что можно сдать. Эти подробности в эфире радио "Эхо Москвы" в Барнауле рассказала член регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Лариса Зорина.

Здание входит в ансамбль "Дрожже-винокуренный завод Зверева". Именно на этой территории, правда, еще когда здесь был стекольный завод, около 250 лет назад, был запущен тепловой двигатель Ивана Ползунова.

Вплоть до февраля 2016 года им владел Барнаульский дрожжевой завод (входивший в скандально известную обанкротившуюся сельскохозяйственную ассоциацию "Изумрудная страна"). Само здание на Мамонтова, 242 было конторой работающего дрожзавода. Еще три года назад здесь кипела жизнь.

В 2016 году здание перешло в собственность ОАО "Калейдоскоп". А в марте 2017 года оно попало к частному лицу, сообщили в управлении охраны объектов культурного наследия. Имя нового собственника не разглашается. Однако все необходимые документы по выполнению требований охранного законодательства ему были направлены, а позже и уведомления о необходимости принятия мер, чтобы памятник не разрушался. Но здание так и осталось бесхозным: в последний год оно не эксплуатировалось, не было обеспечено надлежащее техническое, санитарное, противопожарное состояние.

Любопытно, что в ОНФ обратились местные жители, которые переживают за судьбу исторического здания. С одной стороны, именно от чиновников население будет ждать спасения здания. Но с другой стороны, подчеркнула Лариса Зорина, бюджет не потянет таких финансовых затрат.

И вроде 500 тысяч рублей — это не так много, но здание нужно постоянно охранять и содержать. Тем более что в реестре объектов культурного наследия Алтайского края 2487 объектов, и некоторые из них даже в более плачевном состоянии.

"Проблема не в том, что власти бездействуют, а в безответственности собственника. Но не стоит забывать, что это частная собственность. Да, такие объекты охраняются законом, но и чиновники достаточно ограничены в своих действиях", — сказала Зорина.

По ее словам, спасением завода могло бы стать решение суда обязать собственника восстановить прежний облик и отвечать за его сохранность.

"Памятники культурного наследия требуют особенного подхода в содержании. Такие здания нельзя просто обшить сайдингом. Это особая проектно-сметная документация, это особые учреждения, которые могут выполнять работы", — добавила собеседница.

Кстати, на этой же территории пустует еще одно здание - на Мамонтова, 305. У него и вовсе нет собственника, просто не нашлось при продаже имущества.