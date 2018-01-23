Рабочий, который пострадал в результате порыва трубы на ТЭЦ в Яровом, скончался в Барнауле, сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении Следственного комитета.
Как ранее сообщал Amic.ru, ЧП произошло 15 января 2018 года около 3 часов ночи на МУП "Яровской теплоэлектрокомплекс". Во время ремонта шаровой барабанной мельницы котла произошел разрыв трубы с горячей водой.
В результате пострадали двое работников. Один из мужчин получил 80% ожогов тела. Пострадавшего доставили в Барнаул санавиацией. Второму рабочему медицинскую помощь оказали на месте.
Также авария на ТЭЦ привела к снижению температуры теплоносителя на котельной № 10, в алтайском МЧС сообщили, что угрозы размораживания системы теплоснабжения города нет.
В пятницу, 19 января, региональный Следком возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
В рамках дела предстоит дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на предприятии.
Расследование уголовного дела продолжается.
Комментарии
Не понятно из новости: рассказывает про Яровое, и тут вдруг о том, что котельная 10 из-за этого снизила тепло. Фейк какой-то!
Все в кучу смешали)))))http://m.amic.ru/news/405657/
Директора мне теперь посудют? он же не уследил за рабочим
Крмментрты, вы что считаете, что котельная номер 10 есть только в Славгороде? В Яровом, так же котельная номер 10, где при порыве трубы пострадал рабочий.
"Также авария на ТЭЦ привела к снижению температуры теплоносителя на котельной № 10" бред пишите.
как может теплоноситель ТЭЦ связан с теплоносителем котельной №10?
Все в кучу реально! Парня знали многие и весь город уже жужжит от этого всего ...у него осталась маленькая дочка. Сейчас ещё вывернут так что типа парень виноват, а то что котлы надо было сменить уже лет 10 -15 назад, а не складывать деньги в карман об этом не напишут как всегда... Техника безопасности? Вот ты такой идешь мимо труб и в месте где ты шёл резко разрывает трубу и паром свыше 100 гр и давлением в 40-50 атмосфер тебя сбивает с ног.... Не соблюдал технику безопасности! БРЕД! СЛОВ НЕТ!