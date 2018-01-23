Фото: altai-republic.ru
Праздник Чага-Байрам, означающий астрономическое начало Нового года, отметят в Республике Алтай 17 февраля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Накануне исполняющей обязанности главы республики Натальей Екеевой был подписан указ "О праздновании народного праздника Чага-Байрам (Чагаа-Байрам)", в соответствии с которым в этом году республика отметит Белый праздник 17 февраля.
Напомним, что для алтайского народа, как и для многих других центральноазиатских народов, Чага-Байрам знаменует астрономическое начало Нового года.
Этот праздник является блуждающим, то есть не имеет привязки к одной и той же дате. Он вычисляется по лунно-солнечному календарю.
В этот день во всех муниципальных образованиях Республики Алтай проходят народные гулянья, праздничные концерты и спортивные состязания.
Комментарии
О все на Горный опять пошла жара!!!
Здорово! С наступающим!!!
А где Василичь?