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Ученик Мейерхольда и учитель Шукшина: чем знаменит режиссер Михаил Ромм

, ИА "Амител"
Жизнь, работа и ученики знаменитого советского режиссера и сценариста Михаила Ромма

24 января отмечено рождением известного режиссера и сценариста Михаила Ромма. Хотя реальная дата его появления на свет окутана некой тайной. По сути, именно этот день прописан во всех энциклопедиях, да и сам Ромм неоднократно его называл, хотя в метрической книге Иркутской синагоги за 1901 год есть запись о том, что день его рождения все-таки 8 февраля, то есть 21 февраля по новому стилю.

Жизнь

Появился будущий режиссер в еврейской семье. Отец был бактериологом, а мать – зубным врачом, старший брат Александр работал переводчиком и военным корреспондентом, а также писал стихи. Роммы были ссыльными — главу семейства за приверженность к идеям социал-демократов и участие в революционной деятельности отправили в Заиграево (ныне Заиграевский район Республики Бурятия). Спустя несколько лет они переехали в Москву.

Отучившись в гимназии, Михаил Ромм поступил  в "Свободные государственные художественные мастерские", а также трудился в Ефремовском уезде Тульской губернии продовольственным агентом, реквизируя излишки хлеба у крестьян в Тульской и Орловской губерниях. В 1920 году он вступил в ряды Красной Армии, где служил в телефонно-телеграфном дивизионе связистом. А после его направили учиться во ВХУТЕМАС на скульптурное отделение, там он научился делать портреты из дерева и мрамора.

Чтобы сводить концы с концами, Ромм работал продавцом книжной продукции в Колонном зале Дома союзов, в это же время тренировался в создании плакатов, копируя "Окна РОСТА", и пробовал создавать прозаические произведения. При этом у него появился серьезный интерес к театру, он начал посещать репетиции Всеволода Мейерхольда, а в 1922 году вошел в труппу без режиссера — "Тр. без реж.".

К занятию режиссурой он шел долго: после окончания института работал переводчиком, писал детские и исторические романы, газетные очерки, стихи и многое другое. Принять твердое решение и определиться с профессией молодому Ромму пришлось после смерти отца в 1929 году, забота о семье легла на его плечи, и тогда он решил снимать кино.

Стоит отметить, что Михаил Ромм еще и сам писал сценарии, при этом первые успеха не имели — "Конвейер идиотов" не был принят "Ленфильмом", "Межрабпомфильмом" и Московской студией, а "Быт горит" так и не поставили.

Над первой кинокартиной он начал работать в 1933-м, это была лента "Пышка" по рассказу Ги де Мопассана. Тогда киностудия предложила Ромму поставить немую картину, где "не свыше десяти дешевых актеров, не больше пяти простых декораций, ни одной массовки и со сметой, не превышающей ста пятидесяти тысяч". С работой он справился. На съемках следующего фильма — "Тринадцать" — он познакомился со своей будущей женой Еленой Кузьминой, с которой прожил до конца своих дней. 

Умер он, работая над новой лентой — "Мир сегодня". По воспоминаниям, режиссёр раскладывал карточки, на которых были обозначены кадры фильма. Когда в кабинет заглянула его жена, он сказал: "Сегодня мне что-то нездоровится. Я, пожалуй, прилягу". Через несколько секунд после того, как супруга помогла ему добраться до дивана, он умер. Похоронен Михаил Ромм в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 7).

Ученики

Педагогической деятельностью Ромм начал заниматься в 1938 году, а в 1948-м стал руководителем актёрско-режиссёрской мастерской ВГИКа. Среди его учеников были такие известные режиссёры, как Тенгиз Абуладзе, Григорий Чухрай, Александр Митта, Андрей Тарковский, Никита Михалков, Сергей Соловьев и Василий Шукшин. Что касается последнего, именно Ромм поспособствовал раскрытию не только его режиссерских, но и литературных способностей.

Работа

За годы работы он снял несколько десятков художественных и документальных фильмов, а также написал множество книг и статей по вопросам киноискусства. Среди его лучших работ – дилогия "Ленин в Октябре" (1937) и "Ленин в 1918 году" (1939), а также звуковые фильмы "Адмирал Ушаков" (1953), "Корабли штурмуют бастионы" (1953) и снятая после долгих творческих поисков знаменитая лента "Девять дней одного года" (1962). В 1965 году на экраны вышла его прославленная документальная картина "Обыкновенный фашизм".

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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