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Неизвестные раздают в городах Алтая листовки с призывом не ходить на выборы

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Листовки с "Забастовкой избирателей" уже видели в Славгороде и Заринске

Неизвестные раздают листовки с призывом бойкотировать выборы президента РФ 18 марта 2018 года. Об этом порталу Amic.ru сообщил читатель из Славгорода, получивший такую листовку. 

Листовка "Забастовка избирателей" (на первом фото) призывает игнорировать выборы и выйти на всероссийскую акцию избирателей 28 января.

Листовка со второго фото — фейк из интернета. В электронном виде она распространяется и в Барнауле. 

По информации Amic.ru, подобные материалы появились в Славгороде и Заринске. 

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю комментировать тему отказались.

В избирательной комиссии Алтайского края порталу Amic.ru сообщили, что информация о распространении ряда листовок к ним поступила. Специалисты дают свою оценку материалам. Где именно она распространялась, кем и каким тиражом, в избиркоме не сообщают. Листовка ("Забастовка избирателей") в комиссию пока не поступала. 

Как сообщила порталу Amic.ru замначальника штаба Навального (а акцию "Забастовка избирателей" проводит именно он) в Барнауле Ольга Фотиева, официальный штаб эти листовки не распространял и никого об этом не просил. По ее информации, в Славгороде это делала местная жительница.

"Как она нам позже рассказала, она сама их печатала на принтере и распространяла по почтовым ящикам. Насколько я знаю, ее поймали, прошел обыск в ее квартире, вроде даже заведено уголовное дело", — рассказала Фотиева. 

Про листовки в Заринске в местном штабе Навального ничего не слышали. 

Напомним, выборы президента состоятся 18 марта 2018 года. Оппозиционер Алексей Навальный до участия в них не допущен.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.01.2018 16:26
iOne

Попробовали бы при Виссарионыче подобное...

0  0
23.01.2018 16:26
- гость -

почему-то вторую листовку читал и у меня в голове звучал голос Леши)))

0  0
23.01.2018 16:29
- гость -

Выборы без конкуренции?! Да по моему кандидатов уже в один вагон не загрузишь! Правда большинство мелкотравчатые, криводушные..

0  0
23.01.2018 16:29
- гость -

Навальнята работают. Это он призывает к бойкоту.

0  0
23.01.2018 16:31
- гость -

Амик, спасибо за бесплатный пиар акции!

0  0
23.01.2018 16:31
Гость

Ахаха))ну и клоуны))во главе с Фотиевой!!сами молят о распространении и сами же говорят ничего не знаем)))))прям истинные творители переворота выборного)в подвале на Крупе ваше место!!

0  0
23.01.2018 16:32
- гость -

Устно можно призывать к бойкоту,письменно нельзя ))

0  0
23.01.2018 16:33
- гость -

неизвестные ))) У него листовка вторая на сайте лежит, с просьбой распространять ))) Очень кстати интересный вопрос, так как по сути подделка подписи должностного лица, все дела... Интересно сайт прикроют или нет ))

0  0
23.01.2018 16:37
- гость -

не пойду на выборы, все равно они нечестные. Путин проведи честные выборы и проиграй достойно

0  0
23.01.2018 16:41
гость

Идти на выборы необходимо,не отдавайте свои бюллетени проходимцам от власти.Голосуем за народно-патриотическую власть,за Грудинина!

0  0
23.01.2018 16:42
- гость -

23.01.2018 16:37
---
может вам еще ключи от квартиры, где деньги лежат?
проиграй достойно?))) это сильный человек, даже результаты американских выборов зависят от него, и в Америке ничего поделать с этим не могут к сожалению

0  0
23.01.2018 16:43
- гость -

Навальнята навальнятами, но я в этом цирке участвовать не собираюсь. Кандидаты одни клоуны!

0  0
23.01.2018 16:44
- гость -

23.01.2018 16:41
гость

В Новостях на Рамблере почитайте сегодня про своего Грудинина. Весьма поучительно.

0  0
23.01.2018 16:49
Сталинский Сокол

Нет друзья! Идти на выборы нужно. И голосовать обязательно против Путина.

0  0
23.01.2018 16:49
Сталинский Сокол

Нет друзья! Идти на выборы нужно. И голосовать обязательно против Путина.

0  0
23.01.2018 16:51
- гость -

то 16:37
А что тут поделать?Вот недавно в Страсбурге заседание Европарламента прошло по поводу российской пропаганды.Там вскрыли всю её сущность.И что Путин мешался в выборах президента США и в отдаление Каталонии от Испании он тоже мешался, и о его пропаганде на весь Европейский континент сколько было говорено.А ведь там в Европарламенте далеко не дураки сидят.Так что в самой России нам-думающим людям,честным и достойным ловить нечего :\

0  0
23.01.2018 16:52
Гость

Какие же вы убогие)в новости говорится про Анального и Фотиеву)а вы своего Грудинина в каждую затычку)

0  0
23.01.2018 16:52
- гость -

23.01.2018 16:44
- гость - "В Новостях на Рамблере" - дальше можно не читать, лол, Вы еще на киселя с соловьиным пометом сошлитесь

0  0
23.01.2018 16:53
- гость -

23.01.2018 16:44
- гость -, а что именно читать? Открыл новости, что-то нет ничего...

0  0
23.01.2018 16:55
- гость -

Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал армии и полиции застрелить его, если он станет диктатором. Об этом он заявил во время визита на военную базу, его слова приводит в понедельник, 22 января, Reuters.

«Если я засижусь во власти и захочу стать диктатором, пристрелите меня. Я не шучу», — сказал Дутерте. Он добавил, что работа силовых структур — «защищать конституцию и защищать людей». «Помните, что это ваш священный долг», — указал он.

0  0
23.01.2018 16:56
- гость -

Ролики Шария смотрите,там конкретно и свежо ))

0  0
23.01.2018 16:58
- гость -

Родриго Дутерте - настоящий мужик.

0  0
23.01.2018 16:59
- гость -

Родриге палец в рот не клади.

0  0
23.01.2018 17:00
- гость -

Хочется надеяться, что Россия достигнет филипинского уровня демократии, стоит брать пример с этой страны.

0  0
23.01.2018 17:01
- гость -

Сталинский Сокол, выгляните правде в глаза. Победит путен, это уже неизбежно. А вот сколько народа будут играть с жуликами это вопрос!

0  0
23.01.2018 17:05
- гость -

"На встрече со своими доверенными лицами Путин вновь высказался против увеличения срока президентства до семи лет. "Ну это очень много. Можно было бы и пять, цифра круглая, но семь - многовато. Если семь лет работать с полной отдачей, с ума можно сойти", - цитирует главу государства "Интерфакс". 12 февраля 2004 года."

0  0
23.01.2018 17:06
- гость -

Мы к вам,господин президент.--Чего вы от меня хотите?--Пристрелить вас собрались!--Это шутка такая?---Какая нафиг шутка!(Бдьу-бдью!!!)

0  0
23.01.2018 17:06
- гость -

17:01

Может на то и расчёт? Приходят на избирательные участки кавказцы, пенсионеры, крестьяне и выбирают ВВП. И не приходят его противники, считая, что всё предрешено. Предельно честно и открыто всё подсчитывается и заслуженная победа достаётся ВВП. А что, если явится хотя бы половина и массой перебьёт голоса пенсионеров, крестьян и кавказцев?

0  0
23.01.2018 17:08
- гость -

Едорасты развлекаются. Не пошёл на выборы - отдал свой голос Путину. Да и как вы хотите поменять власть в стране? За вилы взяться? До участка свою до донести не можете, а думаете до баррикад понесете?

0  0
23.01.2018 17:09
- гость -

Когда нужно проявить свою гражданскую позицию и сделать выбор президента своей страны, вы просто обязаны пойти и проголосовать. А не сидеть и ныть что выборов нет.
Путин это продолжение сегодняшней политики, Грудинин позиционирует себя иначе, но на деле чего он сможет без поддержки силовиков неизвестно, Собчак и Явлинский отдающие Крым, эпатажный ЖВВ .
Москва пока саботировала выборы, там такие либералы молодые во власть попали и такую ахинею несли что волосы дыбом вставали.

0  0
23.01.2018 17:09
- гость -

ИНтересны местные либерастята. То они на Родриго тузиками лаяли, когда он американских президентов перед всеми опускал, а тут стал для них прямо таки образцом для подражания..

Вы или трусы оденьте, или крестик снимите.

0  0
23.01.2018 17:10
- гость -

23.01.2018 16:49
Сталинский Сокол

вы видимо при Ксюше Собчак пожить хотите для сравнения?

0  0
23.01.2018 17:12
- гость -

23.01.2018 16:52
- гость -

Ваше право. Только там жители совхоза говорят о Грудинине.

0  0
23.01.2018 17:12
- гость -

если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек.... (с)

0  0
23.01.2018 17:13
- гость -

23.01.2018 16:49
Сталинский Сокол

Голосуйте, как хотите. И я тоже проголосую, но только, как Я хочу, а не как вы призываете.

0  0
23.01.2018 17:16
- гость -

23.01.2018 16:53
- гость -

Зайдите на Рамблер, кликните Новости сегодня, а там "Новый скандал разгорается вокруг Грудинина".

0  0
23.01.2018 17:17
Элвис

а если не могу отдать голос НИ за одного кандидата? Но хочу выполнить гражданский долг- проголосовать? как быть (по Закону)?

0  0
23.01.2018 17:18
- гость -

вы видимо при Ксюше Собчак пожить хотите для сравнения?
-------------

От Ксюши хоть пар идёт. А от Вовы нет словно он и не живой.

0  0
23.01.2018 17:24
:)

Сижу, не пью уже с утра
Назавтра будут выборА...

0  0
23.01.2018 17:34
- гость -

...Я должен быть предельно трезв,
Чтобы в графу поставить крест...

0  0
23.01.2018 17:48
- гость -

Сочувствую коммунистам. Хотели как лучше, показать и свои коммунистические идеи спрос на которые возрос в обществе и выставить человека умеющего зарабатывать деньги. А получилось плохо и скандально.

0  0
23.01.2018 17:49
- гость -

23.01.2018 17:18
- гость -
хотите чтоб от всей страны пар шел, когда она вас платить за отопление заставит как в европе??

0  0
23.01.2018 17:50
- гость -

23.01.2018 17:48
- гость -

+10500!

0  0
23.01.2018 17:53
- гость -

Поддерждиваю.

Идти на выборы необходимо,не отдавайте свои бюллетени проходимцам от власти.Голосуем за народно-патриотическую власть,за Грудинина!

0  0
23.01.2018 17:55
- гость -

Какой бойкот. Если против Путина - ставишь напротив его графы крест, если за - галочку. И всё. Сразу понятно, кто за кого голосовал

http://my-files.ru/Get/phxibh/0.jpg/thumb500.jpg

0  0
23.01.2018 17:58
- гость -

23.01.2018 17:53
- гость -

Мантра не надоела еще? )))

0  0
23.01.2018 17:59
месный

23.01.2018 17:53
- гость -

грудинин сильно мутный типок, да и не собирался он в президенты в последний момент, походу, сам узнал, чисто явку повысить на переназначении путина заслали. Разве это выборы когда только угодные кандидаты там. Лохотрон какойто.

0  0
23.01.2018 18:00
неравнодушный

Блин, да что ж такие демагоги? надо идти, надо голосовать, а не отмалчиваться

Мы давно называемся взрослыми
И не платим мальчишеству дань,
И за кладом на сказочном острове
Не стремимся мы в дальнюю даль.
Ни в пустыню, ни к полюсу холода,
Ни на катере ...к этакой матери.
Но поскольку молчание - золото,
То и мы, безусловно, старатели.

Промолчи - попадешь в богачи!
Промолчи, промолчи, промолчи!

И не веря ни сердцу, ни разуму,
Для надежности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали по-разному,
Но не против, конечно, а за!
Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгинули смолоду...
А молчальники вышли в начальники,
Потому что молчание - золото.

Промолчи - попадешь в первачи!
Промолчи, промолчи, промолчи!

И теперь, когда стали мы первыми,
Нас заела речей маята,
И под всеми словесными перлами
Проступает пятном немота.
Пусть другие кричат от отчаянья,
От обиды, от боли, от голода!
Мы-то знаем - доходней молчание,
Потому что молчание - золото!

Вот так просто попасть в богачи,
Вот так просто попасть в первачи,
Вот так просто попасть в - палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!..

Александр Галич

0  0
23.01.2018 18:01
- гость -

Забастовка, не забастовка, главное, что в протоколах будет записана высокая явка и нужный процент нужному кандидату. И тут никак не повлиять, нацгвардия будет на страже.

0  0
23.01.2018 18:14
- гость -

А мне листовка нравится. Правильная. Если выбрать Пу, то через пяток лет ему пойдёт уже восьмой десяток. Ну какое у него будущее, кроме погоста? Остальные же кандидаты на "отъе...сь". Разве это выборы, коли самого-то выбора-то и нет? Не ждите меня, баста! И других призываю.

0  0
23.01.2018 18:15
- гость -

С кем поспорить на символическую сумму, что при любом раскладе выборы выиграет действующий гарант

0  0
23.01.2018 18:17
- гость -

В Санкт-Петербурге троих школьников задержали за раздачу листовок с призывом не ходить на выборы

0  0
23.01.2018 18:22
Андраник Карленович

Странно, а чего это под Грудинина начали копать?!

0  0
23.01.2018 18:23
4ugun

Надо пойти и проголосовать за настоящего сильного лидера! За Путина!


А распространителям надо уголовки впаять, ибо нужно иногда думать что делаешь.
Я уже молчу о их обосновании "Не голосуйте за Путина, потому что он лучше всех, и все остальные ему не чета"

0  0
23.01.2018 18:25
Андраник Карленович

23.01.2018 18:23
4ugun

Ну и не видать нам тогда улучшений!!!

0  0
23.01.2018 18:27
- гость -



http://my-files.ru/Get/jvnt4b/v.jpg/thumb500.jpg

0  0
23.01.2018 18:29
месный

23.01.2018 18:27
- гость -

+100500

0  0
23.01.2018 18:35
- гость -

http://my-files.ru/Get/bi2rhi/P.jpg/thumb500.jpg

0  0
23.01.2018 18:45
- гость -

Вот недавно в Страсбурге заседание Европарламента прошло по поводу российской пропаганды.Там вскрыли всю её сущность....
Ты наверное невнимательно слушал и не всех парламентариев, а многие там как раз высказались что Путин не при чем, а самая настоящая пропаганда исходит вовсе не от России, а от ЕС.

0  0
23.01.2018 19:08
месный

23.01.2018 18:45
- гость -

тоесть то что неугодных кандидатов убирают вдумчиво и заранее - это всё пропаганда ЕС?
за 18 лет угроблено образование и медицина - тоже всё ЕС придумало. На высоких ценах нефти разбогатели дружки, остальное разбазарили на всяких чубайсов и дали в долг без отдачи вместо того, чтобы развивать свою промышленность и создавать новые рабочие места - торже ЕС придумало. Трактовка законов для разных слоёв населения разная, эт чё тоже ЕС. Может ещё ЕС виновато в построении охрененной вертикали и горизонтали коррупции.

0  0
23.01.2018 19:09
- гость -

Сколько раз можно голосовать против Путина-предводителя олигархов? Устал ужо бороться с ветряными мельницами!!!

0  0
23.01.2018 19:09
Попомните меня)))

Грудинин не победит на выборах 100%
И его как истинного колхозника поставят к нам, вот увидите.
И станет наш край меккой, и заживём мы лучше всех в стране.
Ставлю 0,5 водки на то, что так и будет

0  0
23.01.2018 19:11
- гость -

Играть с шулерами по их правилам дело не перспективное и заведомо проигрышное. Как то так. Нужно или самому становиться шулером, т.е. встраиваться в вертикаль, или игнорировать их игру и пытаться выживать самостоятельно.

0  0
23.01.2018 19:13
- гость -

Плетью обуха не перешибешь!

0  0
23.01.2018 19:21
- гость -

Выборы 2018-это выборы Иуды из Кариота.

0  0
23.01.2018 19:21
Ъ!

Вроде бы целят в Путина, но убивать будут обязательно Россию!

0  0
23.01.2018 19:28
- гость -

«Только что национал-большевики провели акцию протеста у здания ЦИК в Москве. Были зажжены файеры, разбросаны листовки. Россия нуждается не в выборах, а в пересмотре итогов приватизации», — говорится в сообщении «Другой России» в социальной сети «ВКонтакте». В тексте листовок также говорится, что «президентские выборы — фарс, их победитель стал известен в момент своего выдвижения».

0  0
23.01.2018 19:29
- гость -

«Сама идея забастовки избирателей — нечто большее, чем просто призыв не ходить на выборы. Это форма политического протеста»

0  0
23.01.2018 19:31
- гость -

Мы можем ВСЕ прийти с бабами, детями, тёщями, собаками...
Проголосовать ВСЕ хоть за Грудинина, хоть за "бабу без грудей"
Но победит все равно "мелкий"

По таму как в Техасе побеждают только техасцы

0  0
23.01.2018 19:32
- гость -

Забастовка избирателей и неучастие в инсценировке выборов — это их полное гражданское право.

0  0
23.01.2018 19:39
- гость -

Интересно, а какую явку нарисуют на этих выборах?

0  0
23.01.2018 19:54
- гость -






Так идти на выборы Путина или не идти?





0  0
23.01.2018 20:07
- гость -

23.01.2018 18:29
месный



Тебя на раздаче листовок не замели? Успел в женской одежде по льду Оби перебежать?

0  0
23.01.2018 20:08
месный

23.01.2018 19:54
- гость -

А смысл?

Даже тем, у кого всё отлично потому как в стране кругом именно так как есть, можно не идти - там уже всё готово так как нада и боятся, что на ближайшие 6 лет что-то для них изменится не стоит.

0  0
23.01.2018 20:09
- гость -

Ты наверное невнимательно слушал и не всех парламентариев, а многие там как раз высказались что Путин не при чем, а самая настоящая пропаганда исходит вовсе не от России, а от ЕС.
Я вообще не слушал. Как сказали, так и пишу.

0  0
23.01.2018 20:23
:)

Вообще-то, голосование на выборах - это гражданский долг: если ты действительно ГРАЖДАНИН, то обязан своё волеизъявление проявить.

Другой вопрос, насколько в данном случае волеизъявление будет соответствовать проявлению гражданского долга.

Вон, большевики в 1917 году наплевали на всенародно избранный парламент и, согласуясь со своим пониманием гражданского долга, организовали вооружённый переворот.

0  0
23.01.2018 20:38
Горожанка

Хватит дебатировать. только бойкот! И нечего ноги бить 18 марта. Все остальное - пропаганда путинских холуев!

0  0
23.01.2018 21:20
- гость -

Не пенсионер, не крестьянин, ну и не кавказец.. голосовать буду за Путина и что ?

0  0
23.01.2018 21:32
месный

23.01.2018 21:20
- гость -

Жизнь удалась благодаря тому, что он создал ?

0  0
23.01.2018 21:38
Пионер

На выборы идти однозначно. За кого голосовать - дело Ваше, хоть за Собчак, хоть домой листочек унести на память. Не ходить на выборы - пропаганда путинских холуев и месных неульяновских курсантов.

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