Неизвестные раздают листовки с призывом бойкотировать выборы президента РФ 18 марта 2018 года. Об этом порталу Amic.ru сообщил читатель из Славгорода, получивший такую листовку.
Листовка "Забастовка избирателей" (на первом фото) призывает игнорировать выборы и выйти на всероссийскую акцию избирателей 28 января.
Листовка со второго фото — фейк из интернета. В электронном виде она распространяется и в Барнауле.
По информации Amic.ru, подобные материалы появились в Славгороде и Заринске.
В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю комментировать тему отказались.
В избирательной комиссии Алтайского края порталу Amic.ru сообщили, что информация о распространении ряда листовок к ним поступила. Специалисты дают свою оценку материалам. Где именно она распространялась, кем и каким тиражом, в избиркоме не сообщают. Листовка ("Забастовка избирателей") в комиссию пока не поступала.
Как сообщила порталу Amic.ru замначальника штаба Навального (а акцию "Забастовка избирателей" проводит именно он) в Барнауле Ольга Фотиева, официальный штаб эти листовки не распространял и никого об этом не просил. По ее информации, в Славгороде это делала местная жительница.
"Как она нам позже рассказала, она сама их печатала на принтере и распространяла по почтовым ящикам. Насколько я знаю, ее поймали, прошел обыск в ее квартире, вроде даже заведено уголовное дело", — рассказала Фотиева.
Про листовки в Заринске в местном штабе Навального ничего не слышали.
Напомним, выборы президента состоятся 18 марта 2018 года. Оппозиционер Алексей Навальный до участия в них не допущен.
Комментарии
Попробовали бы при Виссарионыче подобное...
почему-то вторую листовку читал и у меня в голове звучал голос Леши)))
Выборы без конкуренции?! Да по моему кандидатов уже в один вагон не загрузишь! Правда большинство мелкотравчатые, криводушные..
Навальнята работают. Это он призывает к бойкоту.
Амик, спасибо за бесплатный пиар акции!
Ахаха))ну и клоуны))во главе с Фотиевой!!сами молят о распространении и сами же говорят ничего не знаем)))))прям истинные творители переворота выборного)в подвале на Крупе ваше место!!
Устно можно призывать к бойкоту,письменно нельзя ))
неизвестные ))) У него листовка вторая на сайте лежит, с просьбой распространять ))) Очень кстати интересный вопрос, так как по сути подделка подписи должностного лица, все дела... Интересно сайт прикроют или нет ))
не пойду на выборы, все равно они нечестные. Путин проведи честные выборы и проиграй достойно
Идти на выборы необходимо,не отдавайте свои бюллетени проходимцам от власти.Голосуем за народно-патриотическую власть,за Грудинина!
23.01.2018 16:37
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может вам еще ключи от квартиры, где деньги лежат?
проиграй достойно?))) это сильный человек, даже результаты американских выборов зависят от него, и в Америке ничего поделать с этим не могут к сожалению
Навальнята навальнятами, но я в этом цирке участвовать не собираюсь. Кандидаты одни клоуны!
23.01.2018 16:41
гость
В Новостях на Рамблере почитайте сегодня про своего Грудинина. Весьма поучительно.
Нет друзья! Идти на выборы нужно. И голосовать обязательно против Путина.
Нет друзья! Идти на выборы нужно. И голосовать обязательно против Путина.
то 16:37
А что тут поделать?Вот недавно в Страсбурге заседание Европарламента прошло по поводу российской пропаганды.Там вскрыли всю её сущность.И что Путин мешался в выборах президента США и в отдаление Каталонии от Испании он тоже мешался, и о его пропаганде на весь Европейский континент сколько было говорено.А ведь там в Европарламенте далеко не дураки сидят.Так что в самой России нам-думающим людям,честным и достойным ловить нечего :\
Какие же вы убогие)в новости говорится про Анального и Фотиеву)а вы своего Грудинина в каждую затычку)
23.01.2018 16:44
- гость - "В Новостях на Рамблере" - дальше можно не читать, лол, Вы еще на киселя с соловьиным пометом сошлитесь
23.01.2018 16:44
- гость -, а что именно читать? Открыл новости, что-то нет ничего...
Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал армии и полиции застрелить его, если он станет диктатором. Об этом он заявил во время визита на военную базу, его слова приводит в понедельник, 22 января, Reuters.
«Если я засижусь во власти и захочу стать диктатором, пристрелите меня. Я не шучу», — сказал Дутерте. Он добавил, что работа силовых структур — «защищать конституцию и защищать людей». «Помните, что это ваш священный долг», — указал он.
Ролики Шария смотрите,там конкретно и свежо ))
Родриго Дутерте - настоящий мужик.
Родриге палец в рот не клади.
Хочется надеяться, что Россия достигнет филипинского уровня демократии, стоит брать пример с этой страны.
Сталинский Сокол, выгляните правде в глаза. Победит путен, это уже неизбежно. А вот сколько народа будут играть с жуликами это вопрос!
"На встрече со своими доверенными лицами Путин вновь высказался против увеличения срока президентства до семи лет. "Ну это очень много. Можно было бы и пять, цифра круглая, но семь - многовато. Если семь лет работать с полной отдачей, с ума можно сойти", - цитирует главу государства "Интерфакс". 12 февраля 2004 года."
Мы к вам,господин президент.--Чего вы от меня хотите?--Пристрелить вас собрались!--Это шутка такая?---Какая нафиг шутка!(Бдьу-бдью!!!)
17:01
Может на то и расчёт? Приходят на избирательные участки кавказцы, пенсионеры, крестьяне и выбирают ВВП. И не приходят его противники, считая, что всё предрешено. Предельно честно и открыто всё подсчитывается и заслуженная победа достаётся ВВП. А что, если явится хотя бы половина и массой перебьёт голоса пенсионеров, крестьян и кавказцев?
Едорасты развлекаются. Не пошёл на выборы - отдал свой голос Путину. Да и как вы хотите поменять власть в стране? За вилы взяться? До участка свою до донести не можете, а думаете до баррикад понесете?
Когда нужно проявить свою гражданскую позицию и сделать выбор президента своей страны, вы просто обязаны пойти и проголосовать. А не сидеть и ныть что выборов нет.
Путин это продолжение сегодняшней политики, Грудинин позиционирует себя иначе, но на деле чего он сможет без поддержки силовиков неизвестно, Собчак и Явлинский отдающие Крым, эпатажный ЖВВ .
Москва пока саботировала выборы, там такие либералы молодые во власть попали и такую ахинею несли что волосы дыбом вставали.
ИНтересны местные либерастята. То они на Родриго тузиками лаяли, когда он американских президентов перед всеми опускал, а тут стал для них прямо таки образцом для подражания..
Вы или трусы оденьте, или крестик снимите.
23.01.2018 16:49
Сталинский Сокол
вы видимо при Ксюше Собчак пожить хотите для сравнения?
23.01.2018 16:52
- гость -
Ваше право. Только там жители совхоза говорят о Грудинине.
если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек.... (с)
23.01.2018 16:49
Сталинский Сокол
Голосуйте, как хотите. И я тоже проголосую, но только, как Я хочу, а не как вы призываете.
23.01.2018 16:53
- гость -
Зайдите на Рамблер, кликните Новости сегодня, а там "Новый скандал разгорается вокруг Грудинина".
а если не могу отдать голос НИ за одного кандидата? Но хочу выполнить гражданский долг- проголосовать? как быть (по Закону)?
вы видимо при Ксюше Собчак пожить хотите для сравнения?
-------------
От Ксюши хоть пар идёт. А от Вовы нет словно он и не живой.
Сижу, не пью уже с утра
Назавтра будут выборА...
...Я должен быть предельно трезв,
Чтобы в графу поставить крест...
Сочувствую коммунистам. Хотели как лучше, показать и свои коммунистические идеи спрос на которые возрос в обществе и выставить человека умеющего зарабатывать деньги. А получилось плохо и скандально.
23.01.2018 17:18
- гость -
хотите чтоб от всей страны пар шел, когда она вас платить за отопление заставит как в европе??
23.01.2018 17:48
- гость -
+10500!
Поддерждиваю.
Идти на выборы необходимо,не отдавайте свои бюллетени проходимцам от власти.Голосуем за народно-патриотическую власть,за Грудинина!
Какой бойкот. Если против Путина - ставишь напротив его графы крест, если за - галочку. И всё. Сразу понятно, кто за кого голосовал
23.01.2018 17:53
- гость -
Мантра не надоела еще? )))
23.01.2018 17:53
- гость -
грудинин сильно мутный типок, да и не собирался он в президенты в последний момент, походу, сам узнал, чисто явку повысить на переназначении путина заслали. Разве это выборы когда только угодные кандидаты там. Лохотрон какойто.
Блин, да что ж такие демагоги? надо идти, надо голосовать, а не отмалчиваться
Мы давно называемся взрослыми
И не платим мальчишеству дань,
И за кладом на сказочном острове
Не стремимся мы в дальнюю даль.
Ни в пустыню, ни к полюсу холода,
Ни на катере ...к этакой матери.
Но поскольку молчание - золото,
То и мы, безусловно, старатели.
Промолчи - попадешь в богачи!
Промолчи, промолчи, промолчи!
И не веря ни сердцу, ни разуму,
Для надежности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали по-разному,
Но не против, конечно, а за!
Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгинули смолоду...
А молчальники вышли в начальники,
Потому что молчание - золото.
Промолчи - попадешь в первачи!
Промолчи, промолчи, промолчи!
И теперь, когда стали мы первыми,
Нас заела речей маята,
И под всеми словесными перлами
Проступает пятном немота.
Пусть другие кричат от отчаянья,
От обиды, от боли, от голода!
Мы-то знаем - доходней молчание,
Потому что молчание - золото!
Вот так просто попасть в богачи,
Вот так просто попасть в первачи,
Вот так просто попасть в - палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!..
Александр Галич
Забастовка, не забастовка, главное, что в протоколах будет записана высокая явка и нужный процент нужному кандидату. И тут никак не повлиять, нацгвардия будет на страже.
А мне листовка нравится. Правильная. Если выбрать Пу, то через пяток лет ему пойдёт уже восьмой десяток. Ну какое у него будущее, кроме погоста? Остальные же кандидаты на "отъе...сь". Разве это выборы, коли самого-то выбора-то и нет? Не ждите меня, баста! И других призываю.
С кем поспорить на символическую сумму, что при любом раскладе выборы выиграет действующий гарант
В Санкт-Петербурге троих школьников задержали за раздачу листовок с призывом не ходить на выборы
Странно, а чего это под Грудинина начали копать?!
Надо пойти и проголосовать за настоящего сильного лидера! За Путина!
А распространителям надо уголовки впаять, ибо нужно иногда думать что делаешь.
Я уже молчу о их обосновании "Не голосуйте за Путина, потому что он лучше всех, и все остальные ему не чета"
23.01.2018 18:23
4ugun
Ну и не видать нам тогда улучшений!!!
23.01.2018 18:27
- гость -
+100500
Вот недавно в Страсбурге заседание Европарламента прошло по поводу российской пропаганды.Там вскрыли всю её сущность....
Ты наверное невнимательно слушал и не всех парламентариев, а многие там как раз высказались что Путин не при чем, а самая настоящая пропаганда исходит вовсе не от России, а от ЕС.
23.01.2018 18:45
- гость -
тоесть то что неугодных кандидатов убирают вдумчиво и заранее - это всё пропаганда ЕС?
за 18 лет угроблено образование и медицина - тоже всё ЕС придумало. На высоких ценах нефти разбогатели дружки, остальное разбазарили на всяких чубайсов и дали в долг без отдачи вместо того, чтобы развивать свою промышленность и создавать новые рабочие места - торже ЕС придумало. Трактовка законов для разных слоёв населения разная, эт чё тоже ЕС. Может ещё ЕС виновато в построении охрененной вертикали и горизонтали коррупции.
Сколько раз можно голосовать против Путина-предводителя олигархов? Устал ужо бороться с ветряными мельницами!!!
Грудинин не победит на выборах 100%
И его как истинного колхозника поставят к нам, вот увидите.
И станет наш край меккой, и заживём мы лучше всех в стране.
Ставлю 0,5 водки на то, что так и будет
Играть с шулерами по их правилам дело не перспективное и заведомо проигрышное. Как то так. Нужно или самому становиться шулером, т.е. встраиваться в вертикаль, или игнорировать их игру и пытаться выживать самостоятельно.
Плетью обуха не перешибешь!
Выборы 2018-это выборы Иуды из Кариота.
Вроде бы целят в Путина, но убивать будут обязательно Россию!
«Только что национал-большевики провели акцию протеста у здания ЦИК в Москве. Были зажжены файеры, разбросаны листовки. Россия нуждается не в выборах, а в пересмотре итогов приватизации», — говорится в сообщении «Другой России» в социальной сети «ВКонтакте». В тексте листовок также говорится, что «президентские выборы — фарс, их победитель стал известен в момент своего выдвижения».
«Сама идея забастовки избирателей — нечто большее, чем просто призыв не ходить на выборы. Это форма политического протеста»
Мы можем ВСЕ прийти с бабами, детями, тёщями, собаками...
Проголосовать ВСЕ хоть за Грудинина, хоть за "бабу без грудей"
Но победит все равно "мелкий"
По таму как в Техасе побеждают только техасцы
Забастовка избирателей и неучастие в инсценировке выборов — это их полное гражданское право.
Интересно, а какую явку нарисуют на этих выборах?
Так идти на выборы Путина или не идти?
23.01.2018 18:29
месный
Тебя на раздаче листовок не замели? Успел в женской одежде по льду Оби перебежать?
23.01.2018 19:54
- гость -
А смысл?
Даже тем, у кого всё отлично потому как в стране кругом именно так как есть, можно не идти - там уже всё готово так как нада и боятся, что на ближайшие 6 лет что-то для них изменится не стоит.
Ты наверное невнимательно слушал и не всех парламентариев, а многие там как раз высказались что Путин не при чем, а самая настоящая пропаганда исходит вовсе не от России, а от ЕС.
Я вообще не слушал. Как сказали, так и пишу.
Вообще-то, голосование на выборах - это гражданский долг: если ты действительно ГРАЖДАНИН, то обязан своё волеизъявление проявить.
Другой вопрос, насколько в данном случае волеизъявление будет соответствовать проявлению гражданского долга.
Вон, большевики в 1917 году наплевали на всенародно избранный парламент и, согласуясь со своим пониманием гражданского долга, организовали вооружённый переворот.
Хватит дебатировать. только бойкот! И нечего ноги бить 18 марта. Все остальное - пропаганда путинских холуев!
Не пенсионер, не крестьянин, ну и не кавказец.. голосовать буду за Путина и что ?
23.01.2018 21:20
- гость -
Жизнь удалась благодаря тому, что он создал ?
На выборы идти однозначно. За кого голосовать - дело Ваше, хоть за Собчак, хоть домой листочек унести на память. Не ходить на выборы - пропаганда путинских холуев и месных неульяновских курсантов.